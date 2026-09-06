قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 محافظات.. وزير الصحة يبحث خطط تطوير وإنشاءات التأمين الصحي الشامل بالمرحلة الثانية
عودة مشروطة.. بيزيرا يطلب ضمانات والزمالك يجهز مفاجآت| إيه الحكاية؟
الدفاعات الروسية تُسقط 258 مسيرة أوكرانية في هجوم ليلي واسع.. واستهداف مصفاة نفط
الأعياد اليهودية ترفع التأهب.. إسرائيل تحذر من هجمات تستهدف مواطنيها بالخارج
رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار تشيد بنجاح مصر في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
مدبولي يفتتح مصنعًا لإنتاج النجيلة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
مصر و7 دول تدين مخططات تهجير الفلسطينيين من غزة وتحذر من تداعياتها الخطيرة
وزير النقل: تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع يمثل «ملحمة عظيمة» لمشروع عملاق
من سن 21 لـ45 سنة.. طريقة التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026
الرئيس السيسي ينوه بدور البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية في دعم جهود التنمية بمصر
لجنة الحكام تحسم الجدل.. هل استحق مدافع الأهلي الطرد أمام سموحة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر و7 دول تدين مخططات تهجير الفلسطينيين من غزة وتحذر من تداعياتها الخطيرة

بيان مشترك
بيان مشترك
فرناس حفظي

أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسراً من أرضهم. 

وأوضحوا أن هذه التصريحات والمقترحات التحريضية تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع وإدانتهم لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة.

وحذروا من العواقب الخطيرة لتحويل الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

وذكروا أن مثل هذه الإجراءات تمثل تحدياً مباشراً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما تتضمنه من رفض قاطع للتهجير القسري، كما تنطوي على مخاطر جسيمة من شأنها تقويض فرص الاستقرار في المنطقة.

وشدد الوزراء على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. 

وأكدوا أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما دعا الوزراء المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسئولياته والتصدي بحزم لأي محاولات لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام قواعد القانون الدولي.

وجددوا دعمهم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفضهم لجميع المحاولات الرامية إلى محو القضية الفلسطينية أو تقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وزراء خارجية جمهورية مصر العربية دولة قطر المملكة الأردنية الهاشمية دولة الإمارات العربية باكستان السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم حسن

هيثم حسن يقود سيلتيك لريمونتادا مثيرة أمام سانت ميرين في الدوري الاسكتلندي

ماهر غريب

«إحنا موعودين» .. ماهر غريب يكشف كواليس جديدة في موقف بيزيرا مع الزمالك

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

الإيجار المنتهي بالتمليك

الإيجار المنتهي بالتمليك 2026.. الإسكان تطرح 10 آلاف شقةوتعلن موعد وشروط الحجز

عداد كهرباء

3 أسباب للخصم الآلي عند شحن عداد الكهرباء .. اعرف التفاصيل

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

الروضة الشريفة

حكم الصلاة في الروضة الشريفة خلال أوقات الكراهة.. الإفتاء توضح

أمين عام الأعلى للشئون الإسلامية ومفتي تشاد يتفقان على ‎فتح آفاق جديدة للتعاون العلمي والفكري

الأعلى للشئون الإسلامية ومفتي تشاد يتفقان على توسيع التعاون العلمي والفكري

الاوقاف

الأوقاف تنظم 1004 قافلة دعوية بمراكز الشباب بعنوان «معاملة النبي »

بالصور

بعد انتشاره في مصر .. خلي بالك من طائر المينا الهندي وتحذير البيئة منه

طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها
فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها
فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها

ألم بسيط تتجاهله.. قد يكون علامة تحذيرية عن الإصابة بالسرطان

السرطان
السرطان
السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد