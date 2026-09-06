محافظ الدقهلية يتفقد المحطة الوسيطة للمخلفات في نبروه ويتابع نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المحطة الوسيطة المُقامة بمدينة نبروه، وذلك في إطار جولاته الميدانية الدورية لمتابعة سير المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وشملت الجولة تفقد معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بالمحطة، والوقوف على نسب الإنجاز الفعلية مقارنة بالجداول الزمنية المُحددة، إلى جانب مراجعة مدى الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير الهندسية المُقررة للإنشاءات، والتأكيد على جودة التنفيذ بما يضمن خروج المشروع بالصورة المُخطط لها.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بحضور رحاب المزين رئيس مركز ومدينة نبروه، حيث استمع المحافظ إلى شرح مفصل حول مراحل العمل المنجزة والخطوات القادمة، كما وجه بتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، والتشديد على الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة دون المساس بجودة الأداء.

تعد المحطة الوسيطة إحدى الركائز الأساسية لمنظومة المخلفات الجديدة، التي تهدف إلى تحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على البيئة، بما ينعكس إيجابياً على جودة الحياة لمواطني نبروه والقرى المجاورة، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى الارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وتحسين جودة البيئة.

وأوضح المحافظ أن هذا الدعم يتجلى في تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف "كتشنر" بمركز نبروه، والذي يسهم بشكل فعّال في رفع كفاءة جمع ونقل المخلفات من خلال توفير محطات وسيطة لخفض التكاليف، بما يدعم خطة الدولة للتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

وأكد مرزوق التزام المحافظة بالتنسيق الكامل مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة والشركات المنفذة لتذليل أي عقبات وضمان تسليم المشروعات في جداولها الزمنية المقررة، موجهاً الشكر للجهات المانحة والشركاء الدوليين، وعلى رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والاتحاد الأوروبي، على تعاونهم المثمر.