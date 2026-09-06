قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يفتتح مصنع لإنتاج كربونات الكالسيوم بمنطقة السخنة الصناعية
وزير الخارجية يطلق "حوار القاهرة للاستجابة" للتعاون جنوب–جنوب في التعامل مع الأزمات
وزير الصحة: التوسع في الشبكة القومية للسكتة الدماغية إلى 206 وحدات ومراكز ورفع جاهزيتها
الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان: الإبداع والابتكار في العهد النبوي
منال عوض: تدريب 30 ألف شاب وفتاة على ريادة الأعمال بمراكز حياة كريمة
من وأنت في بيتك.. خطوات وطريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا
خطة عاجلة لخفض تكلفة الإنتاج.. وزير الزراعة يضع روشتة إنقاذ وتطوير صناعة الدواجن
ممر ذهبي جديد.. هونج كونج تتجاوز دبي كأكبر بوابة لاستيراد الذهب الروسي بعد العقوبات الغربية
مدبولي يفتتح مصنعا للأسمدة والصناعات الكيماوية باقتصادية قناة السويس
الرئيس السيسي: الاستثمار في المعلمين والقيادات التربوية أساس تحسين جودة التعليم
الرئيس السيسي يوجه بصرف العلاوة الشهرية لاجتياز دورات الأكاديمية العسكرية
الشيخ محمد أبو بكر يُعلّق على حديث الإعلامية أمل صبحي عن خدمة زوجها بكل فخر وسعادة: نموذج للمرأة القدوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد المحطة الوسيطة للمخلفات في نبروه ويتابع نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المحطة الوسيطة المُقامة بمدينة نبروه، وذلك في إطار جولاته الميدانية الدورية لمتابعة سير المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وشملت الجولة تفقد معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بالمحطة، والوقوف على نسب الإنجاز الفعلية مقارنة بالجداول الزمنية المُحددة، إلى جانب مراجعة مدى الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير الهندسية المُقررة للإنشاءات، والتأكيد على جودة التنفيذ بما يضمن خروج المشروع بالصورة المُخطط لها.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بحضور رحاب المزين رئيس مركز ومدينة نبروه، حيث استمع المحافظ إلى شرح مفصل حول مراحل العمل المنجزة والخطوات القادمة، كما وجه بتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، والتشديد على الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة دون المساس بجودة الأداء.

تعد المحطة الوسيطة إحدى الركائز الأساسية لمنظومة المخلفات الجديدة، التي تهدف إلى تحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على البيئة، بما ينعكس إيجابياً على جودة الحياة لمواطني نبروه والقرى المجاورة، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى الارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وتحسين جودة البيئة.

 وأوضح المحافظ أن هذا الدعم يتجلى في تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف "كتشنر" بمركز نبروه، والذي يسهم بشكل فعّال في رفع كفاءة جمع ونقل المخلفات من خلال توفير محطات وسيطة لخفض التكاليف، بما يدعم خطة الدولة للتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

وأكد  مرزوق التزام المحافظة بالتنسيق الكامل مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة والشركات المنفذة لتذليل أي عقبات وضمان تسليم المشروعات في جداولها الزمنية المقررة، موجهاً الشكر للجهات المانحة والشركاء الدوليين، وعلى رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والاتحاد الأوروبي، على تعاونهم المثمر.

الدقهلية محافظه نبروه مدينه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

الإيجار المنتهي بالتمليك

الإيجار المنتهي بالتمليك 2026.. الإسكان تطرح 10 آلاف شقةوتعلن موعد وشروط الحجز

عداد كهرباء

3 أسباب للخصم الآلي عند شحن عداد الكهرباء .. اعرف التفاصيل

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

محمد صلاح

«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

بن شرقي

«أقل من مليون دولار».. أحمد حسن يكشف تفاصيل تجديد عقد بن شرقي مع الأهلي

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يؤكد ضرورة توفير تعليم عالي الجودة من خلال الاستثمار في العنصر البشري

الرئيس السيسي يؤكد ضرورة توفير تعليم عالي الجودة من خلال الاستثمار في العنصر البشري

الأنبا غبريال أسقف بني سويف

« الاعتراف مقدس».. الأنبا غبريال: إفشاء السر عقوبته الشلح

مدبولي يؤكد حرص الحكومة على جذب الشركات العالمية ذات الخبرات الصناعية المتخصصة

مدبولي يؤكد حرص الحكومة على جذب الشركات العالمية ذات الخبرات الصناعية المتخصصة

بالصور

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

قبل المدارس..طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة

طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..
طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..
طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..

بعد انتشاره في مصر .. خلي بالك من طائر المينا الهندي وتحذير البيئة منه

طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد