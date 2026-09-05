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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة للخبز المدعم بدكرنس

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ، مخبز المحافظة للخبز المدعم بمدينة دكرنس، للوقوف بنفسه على سير العمل وانتظام أعمال توزيع الخبز على المواطنين، وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة للالتزام بالأوزان المقررة لرغيف الخبز وتحقيق أعلى معايير الجودة.

وأكد المحافظ أن افتتاح هذا المخبز يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمخابز بمدينة دكرنس، بما يضمن توفير رغيف الخبز لجميع المواطنين على مدار اليوم، مشيراً إلى ضرورة أن ينعكس وجود المخبز على توفير الخبز للمواطنين على مدار اليوم حتى انتهاء الحصة المقررة للمخبز، وشدد على الأستاذ هاني أحمد رئيس مركز ومدينة دكرنس، بسرعة اقامة مظلة أمام المخبز لحماية المواطنين، ومنع وجود أي إشغالات حوله.

والتقى المحافظ المواطنين أمام المخبز واستمع إليهم في إطار التواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدا لهم بذل كل الجهود لتلبية احتياجاتهم، وأوضح أن الحصة اليومية للمخبز تبلغ 60 شيكارة دقيق، تُنتج نحو 39600 رغيف يومياً، وأن المخبز يعمل يوميا من الساعة السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً، أو حتى الانتهاء من الحصة المقررة، مشيراً إلى أن الهدف هو التخفيف عن المواطنين وتيسير حصولهم على حصصهم المقررة من الخبز المدعم.

ووجه محافظ الدقهلية، المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة دكرنس، بالمتابعة اليومية لإنتاج حصة الخبز وفق الوزن المقرر للرغيف وبالجودة المطلوبة، بالإضافة إلى متابعة صرف الحصص المخصصة لكل مواطن.

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