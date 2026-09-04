مصرع سيدة وإصابة زوجها في حادث تصادم قطار وتروسيكل بالدقهلية

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب زوجها، إثر وقوع حادث تصادم بين قطار وتروسيكل أثناء مروره على شريط السكة الحديد أمام قرية ميت حديد، التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، بشأن وقوع حادث تصادم بين قطار وتروسيكل، أثناء مرور القطار على خط المنصورة – المطرية، أمام قرية ميت حديد، ووجود مصابين.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع رُقية عبدالقادر جمعة، 42 عامًا، مقيمة بقرية ميت حديد، مركز ومدينة منية النصر، متأثرة بإصابتها جراء الحادث.

وأصيب زوجها المهدي السعيد محمد، 50 عامًا، مقيم بمنشية عاصم، حيث تبين إصابته بسحجات بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.