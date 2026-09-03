العثور على جثة مسن متحللة بمنزله في قرية بالدقهلية

عثر الأهالي على جثة مسن، في حالة تحلل، داخل منزله بمنطقة ميت مزاح، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة متحللة داخل أحد المنازل بشارع الجمالين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم إجراء المعاينة اللازمة.



وتبين أن الجثة لشخص يدعى إحسان محمد محمد، 85 عامًا، مقيم بكفر ميت فاتك بالمنصورة.

تم نقل الجثة إلى المستشفى عقب انتهاء معاينة الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.