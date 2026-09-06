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من سن 21 لـ45 سنة.. طريقة التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

من سن 21 لـ45 سنة.. طريقة التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026

وحدات سكنية
وحدات سكنية
آية الجارحي

تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استقبال طلبات التقديم على شقق الايجار المنتهي بالتمليك، من يوم  20/9/2026

طريقة التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026

 

وسيتم التقديم على موقع حجز الأراضي والوحدات «مسكن»:

https://reserve.newcities.gov.eg⁠�

خطوات التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026

 

  • التسجيل في الموقع: الدخول إلى بوابة مسكن وإنشاء حساب جديد باستخدام الرقم القومي وعدد من البيانات الأساسية (أو تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب مسبق).
  •  وتصفح كراسة الشروط
  • تقديم الطلب: اختيار المدينة السكنية المطلوبة ثم إدخال البيانات التفصيلية.
  • رفع المستندات: تحميل الأوراق المطلوبة (صورة الرقم القومي وقسيمة الزواج واثبات الدخل ) 

تطرح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، 10 الاف وحدة سكنية بنظام الايجار المنتهي بالتملك ,

ويشهد الطرح مشروعات متنوعة، بمساحات من 57م² حتى 161م².

5 آلاف وحدة منفذة بالمدن الجديدة 

ووفقا لما أعلنته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة فإن الطرح يشمل 5000 وحدة منفذة في 26 مدينة جديدة. 

القاهرة الجديدة – 15 مايو – بدر – الشروق – العبور – العبور الجديدة – 6 أكتوبر الجديدة – برج العرب الجديدة – العلمين الجديدة – دمياط الجديدة – السادات – العاشر من رمضان – الصالحية الجديدة – المنصورة الجديدة – رشيد الجديدة – الفيوم الجديدة – الفشن الجديدة – بني سويف الجديدة – المنيا الجديدة – ملوي الجديدة – ناصر الجديدة – أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة موزعة على 3 شرائح للدخل الإجمالي وطبقًا لمحل الإقامة، وذلك على النحو الذي سيرد تفصيلًا بكراسة الشروط.

5 الألف وحدة تسليم 36 شهرا 

كما يشمل الطرح  5000 وحدة سكنية متوقع بدء تسليمها خلال 36 شهرًا بـ 8 مدن جديدة:

6 أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – برج العرب الجديدة – العلمين الجديدة – حدائق العاشر – السادات – المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة.

تفاصيل حجز شقق الإيجار المنتهي بالتمليك 

يبدأ الحجز وفقا للبيانات الرسمية المعلمه اعتبارًا من 20/9/2026

تفاصيل الوحدات وطريقة الحجز وكراسة الشروط متاحة على موقع حجز الأراضي والوحدات «مسكن»:

https://reserve.newcities.gov.eg⁠�

الايجار شقق الايجار الايجار المنتهي بالتمليك مسكن طريقة التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026 القاهرة الجديدة 6 أكتوبر 15 مايو الشروق

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