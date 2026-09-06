وزير النقل: تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع يمثل «ملحمة عظيمة» لمشروع عملاق

واصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولاته التفقدية لمتابعة التشطيبات والتجهيزات النهائية لمحطات الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/العلمين/مطروح) بطول 660 كم، وذلك من حدائق أكتوبر حتى محطة محمد أحمد عمر هاشم مرورًا بمحطتي الجيزة والقاهرة . بدأ الوزير الجولة بتفقد محطة حدائق أكتوبر، التي يتم من خلالها تبادل خدمة نقل الركاب بين الخطين الأول والثاني، وتضم أرصفة للخطين في نفس المنسوب و5 كباري مشاه .

كما تفقد محطة الجيزة التبادلية للقطار السريع والديزل، إحدى المحطات المحورية بالخط الأول، والتي تعد نموذجًا هندسيًا متطورًا وفريدًا يتم تنفيذه لأول مرة في مصر، حيث يمر القطار السريع أعلى خطوط السكك الحديدية الديزل القائمة، وتكون جميع أرصفته علوية والخدمات أسفلها، بما يحقق الربط والتبادل المباشر بين القطار الكهربائي السريع وقطارات الديزل، ويسهل انتقال الركاب بين وسائل النقل دون الخروج من نطاق المحطة وتخدم المحطة منطقة جنوب الجيزة ومدينة البدرشين. وتفقد الوزير محطة القاهرة بمنطقة حلوان، التي تخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو، ومناطق جنوب القاهرة الواقعة شرق النيل، ومحطة احمد عمر هاشم التي تخدم القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة جنوب طريق العين السخنة، كما تابع التشطيبات والتجهيزات النهائية للورشة الرئيسية للخط الأول المقامة على مساحة 578 فدانًا، والتي ستتولى تشغيل الخطوط الثلاثة وإجراء العمرات الجسيمة والخفيفة وتخزين جميع أنواع القطارات بسعة 50 قطارًا وجرارًا. واطلع الوزير على قطاعات المسار التي تم تسليمها لتحالف (سيمنز/أوراسكوم/المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري لشبكة الكهرباء الهوائية، والأعمال الكهروميكانيكية والأنظمة المختلفة، استعدادًا لبدء التشغيل التجريبي بدون ركاب في أحد قطاعات الخط الأول خلال الفترة المقبلة، على أن يتوالى التشغيل التجريبي بدون ركاب تباعًا وفقًا للمخطط الزمني. وتفقد الوزير الأعمال الصناعية بالمشروع، في هذه المسافة حيث تفقد كوبري عبور خطوط المياه (كوبري مسار) والذي تم الانتهاء من تنفيذه وكوبري "سوميد" بطول 700 متر الجاري الانتهاء منه وكوبري "النيل" الذي يتكون من كوبري شرق النيل تم الانتهاء من تنفيذه "وكوبري النيل "تم الانتهاء من تنفيذه" وكوبري غرب النيل الجاري الانتهاء من تنفيذه وذلك بإجمالي اطوال 9 كم وكوبري محطة الجيزة بطول 500 متراً وتم الانتهاء من تنفيذه ، وكوبري الاقتراب من محطة الجيزة بطول 2.5 كم والذي يتقدم العمل به ؛ كما اطلع الوزير على التقدم الكبير في تنفيذ كافة الأعمال الصناعية بالمشروع مؤكدا انها تشكل ملحمة عظيمة يتم تنفيذها بأيدي المهندسين والعمال المصريين المهرة . وأكد وزير النقل، أن تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع يمثل «ملحمة عظيمة» لمشروع عملاق يربط أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن الخط الأول يحقق الربط البري بين البحرين الأحمر والمتوسط ليكون بمثابة «قناة سويس جديدة على قضبان»، ويدخل ضمن الممر اللوجستي السخنة/الإسكندرية. وأضاف أن المشروع يخدم قطاعات الصناعة والسياحة والعمران والزراعة، ويسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، واختصار زمن الرحلات وتقليل تكلفة النقل وربط المناطق الجديدة بالمدن القائمة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. وأشار إلى مراعاة تبادل الخدمة بين محطات الشبكة والمطارات الواقعة بجانب مسارات خطوطها، لتسهيل حركة القادمين من الخارج، وإلى الخارج، وتكاملها مع وسائل النقل الجماعي الأخرى مشيرا إلى أن العمل يتم بالتوازي في كافة قطاعات المشروع، وأن توقيت نهو المشروع هو توقيت نهو آخر نشاط . جدير بالذكر أن شبكة القطار الكهربائي السريع تتكون من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم، ويجري تنفيذ أول 3 خطوط بإجمالي 2000 كم، ويبلغ طول الخط الأول (السخنة/العلمين/مطروح) 660 كم، ويضم 21 محطة ومركزًا للتحكم والسيطرة، و15 قطارًا سريعًا، و34 قطارًا إقليميًا، و14 جرارًا للبضائع. ويتبادل الخط الأول خدمة نقل الركاب مع القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة العاصمة المركزية، والخط السادس للمترو في محطة أحمد عمر هاشم، وخط السكة الحديد القاهرة/أسوان الديزل في محطة الجيزة، ومونوريل غرب النيل في محطة أكتوبر، والخط الثاني للقطار الكهربائي السريع في محطة حدائق أكتوبر، كما ترتبط محطة أكتوبر بمشروع BRT على الطريق الدائري عبر الشاتل باص المخطط للربط بينها وبين محطة تقاطع الدائري مع طريق الفيوم للأتوبيس الترددي السريع BRT (محطة صان كابيتال)، ويتكامل الخط الأول مع مترو الإسكندرية في محطة برج العرب ومحطة الإسكندرية.