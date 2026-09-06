في 15 بنكًا .. تراجع أسعار الدولار اليوم الأحد 6-9-2026 بمستهل التعاملات

تراجع سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد 6-9-2026، في 15 بنكًا .

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026، ضمن نشرته الخدمية.

وبلغ سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي نحو 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع، فيما سجل المصرف المتحد وبنك الإسكندرية 50.81 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

وسجل الدولار في البنك المصري الخليجي، وكريدي أجريكول، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الأول نحو 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

وبلغ السعر في بنك مصر 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وسجل البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.76 جنيه للشراء و50.86 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في كل من بنك SAIB والبنك العقاري المصري العربي وبنك البركة نحو 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع.

وفي ميد بنك بلغ سعر الدولار 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.