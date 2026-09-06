مدبولي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منصة مصر الصناعية واللوجستية العالمية

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، جولة موسعة في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء اليوم في جولته الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، واللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب قيادات الهيئة، وممثلي المطورين الصناعيين، ورؤساء الشركات المنفذة للمشروعات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت منصة مصرية متكاملة للصناعة والخدمات اللوجستية، وركيزة أساسية في منظومة التنمية الاقتصادية بالدولة المصرية، بما تمتلكه من مقومات استثنائية تشمل الموقع الجغرافي الفريد، وتكامل الموانئ والمناطق الصناعية، والبنية التحتية المتطورة التي تؤهلها لاستقبال مختلف الاستثمارات.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية؛ حيث نجحت خلال الفترة الماضية في جذب استثمارات نوعية في قطاعات متنوعة، وتوطين صناعات استراتيجية، وتعزيز قدرات مصر الإنتاجية والتصديرية، بما يدعم مكانة الدولة كمركز إقليمي للتصنيع والنفاذ إلى الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن افتتاح مشروعات صناعية جديدة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعكس الثقة المتزايدة من جانب المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، ويؤكد نجاح الدولة في توفير بيئة أعمال جاذبة تقوم على توافر البنية الأساسية، وسهولة الإجراءات، والقدرة على ربط الإنتاج المحلي بسلاسل الإمداد والأسواق الدولية.

فيما أكد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن افتتاحات اليوم تعكس التطور المتواصل الذي تشهده القاعدة الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتؤكد نجاح استراتيجية الهيئة في جذب استثمارات صناعية متنوعة وتعزيز تنافسية المنطقة كمركز متكامل للإنتاج والتصنيع والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن افتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى 84.5 مليون دولار أمريكي، توفر ما يقرب من 2000 فرصة عمل، يمثل إضافة جديدة لمسيرة التنمية الصناعية بالمنطقة.

وقال: “تتنوع هذه المشروعات بين قطاعات مواد البناء والتشطيبات والأثاث، والغزل والنسيج والنجيل الصناعي، والصناعات الكيماوية والتعدينية، والصناعات الهندسية والكهربائية، والصناعات والتجهيزات الطبية، بما يعكس تنوع الأنشطة الصناعية بالمنطقة وتكاملها مع احتياجات السوق”.

وأوضح مصطفى شيخون أن هذه الافتتاحات تشمل مشروعات جديدة، إلى جانب توسعات لمصانع قائمة ومراحل تشغيل أولى لمشروعات تستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستمرار قدرتها على جذب الاستثمارات وتوسيع الطاقات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن تنوع هذه المشروعات يعكس نجاح رؤية الهيئة في بناء منظومة صناعية متكاملة تدعم تعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة، بما يؤكد مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة استثمارية عالمية للصناعة والخدمات اللوجستية.