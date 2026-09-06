محافظ المنيا يدعو العاملين وأسرهم للتقدم لأداء فريضة الحج.. تفاصيل

دعا اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وكذلك المحالين للمعاش وأفراد أسرهم من الدرجتين الأولى والثانية، إلى التقدم لأداء فريضة الحج لعام 1448 هـ / 2027 م، وفق الضوابط المعلنة من وزارة التنمية المحلية .

وأوضح المحافظ أن باب التقديم مفتوح خلال الفترة من الأحد 6 سبتمبر 2026 وحتى الخميس 1 أكتوبر 2026، مؤكدًا عدم قبول أي طلبات بعد الموعد المحدد أو طلبات غير مستوفية للمستندات المطلوبة.

وأشار إلى أن الحجز يتم مباشرة من خلال مسؤولي لجنة الحج بوزارة التنمية المحلية.



تأشيرات

وأكدت الوزارة أن موسم الحج لهذا العام سيجري تنظيمه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وفق الأسعار التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا، وفي حال زيادة عدد المتقدمين عن عدد التأشيرات المتاحة، ستُجرى قرعة علنية لإختيار الفائزين، مع إخطارهم بموعدها فور تحديده.

المستندات المطلوبة للتقديم:

1. أصل جواز السفر صالح لمدة عام على الأقل اعتبارًا من 28 يناير 2027 (20 شعبان 1448 هـ).

2. صورة بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من التاريخ نفسه.

3.شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية مع التأكيد على انه سيتم استبعاد من سبق له أداء فريضة الحج من قبل.

4.إقرار من الحاج يفيد عدم سابقه ادائه فريضة الحج طوال حياته واستطاعته الصحية على أداء مناسك الحج وبموافقته على الشروط والضوابط المنظمة لحج الهيئات.

3. فيش الحج المميكن (البصمة العشرية).

4. بيان الموقف التجنيدي لمن هم من مواليد 18/3/1941 فما بعده.

5. البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة سارية المفعول ، مثبت بها تطعيم الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى 125ACYW وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 ايام ولا تزيد عن 5 سنوات، وكذا اى تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة والسكان المصرية او الجانب السعودى.

6. تقرير طبي مميكن معتمد ومختوم من احدي المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعلن عنها على البوابة المصرية الموحدة للحج يوضح الحالة الصحية وقدرة المتقدم على أداء المناسك.

7. عدد 10 صورة شخصية بخلفية بيضاء.

