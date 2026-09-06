قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كلنا واحد .. ضباط الشرطة يوزعون الحقائب والمستلزمات الدراسية بالمناطق الأولى بالرعاية.. صور
وليد الكرتي يسجل الهدف الأول لصالح بيراميدز في مرمى جورماهيا الكيني بدوري أبطال إفريقيا
مدبولي: عملنا على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بإعادة تطوير سيارات الإسعاف
الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بحظر توقيع العملاء على أوراق أو إيصالات أمانة على بياض
مدبولي: الدولة تُشجع الاستثمارات المعتمدة على التصنيع الحديث وتوفر منتجات قادرة على المنافسة
لاستقبال العام الدراسي 2026/2027.. جولات ميدانية واستعدادات مكثفة في مدارس القليوبية وبورسعيد ودعم للطلاب في أسوان
مدبولي: نستهدف وصول استثمارات القطاع الخاص لـ75% خلال 4 سنوات
وفاة زوجة أيمن سلامة والجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة
زيلينسكي: أوكرانيا تريد إنهاء الحرب ومستعدة لمواصلة الحوار
ماذا فعل الأهلي في ملف التجديدات؟.. وما هو القرار المنتظر لحسم الملفات المتبقية؟
رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج
شوبير: حكام أجانب من النخبة الأوروبية لإدارة قمة الأهلي والزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يدعو العاملين وأسرهم للتقدم لأداء فريضة الحج.. تفاصيل

محافظ المنيا
محافظ المنيا
ايمن رياض

دعا اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وكذلك المحالين للمعاش وأفراد أسرهم من الدرجتين الأولى والثانية، إلى التقدم لأداء فريضة الحج لعام 1448 هـ / 2027 م، وفق الضوابط المعلنة من وزارة التنمية المحلية .

وأوضح المحافظ أن باب التقديم مفتوح خلال الفترة من الأحد 6 سبتمبر 2026 وحتى الخميس 1 أكتوبر 2026، مؤكدًا عدم قبول أي طلبات بعد الموعد المحدد أو طلبات غير مستوفية للمستندات المطلوبة.

وأشار إلى أن الحجز يتم مباشرة من خلال مسؤولي لجنة الحج بوزارة التنمية المحلية. 
 

تأشيرات

وأكدت الوزارة أن موسم الحج لهذا العام سيجري تنظيمه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وفق الأسعار التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا، وفي حال زيادة عدد المتقدمين عن عدد التأشيرات المتاحة، ستُجرى قرعة علنية لإختيار الفائزين، مع إخطارهم بموعدها فور تحديده.

المستندات المطلوبة للتقديم:
1. أصل جواز السفر صالح لمدة عام على الأقل اعتبارًا من 28 يناير 2027 (20 شعبان 1448 هـ).
2. صورة بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من التاريخ نفسه.
3.شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية مع التأكيد على انه سيتم استبعاد من سبق له أداء فريضة الحج من قبل.
4.إقرار من الحاج يفيد عدم سابقه ادائه فريضة الحج طوال حياته واستطاعته الصحية على أداء مناسك الحج وبموافقته على الشروط والضوابط المنظمة لحج الهيئات.
3. فيش الحج المميكن (البصمة العشرية).
4. بيان الموقف التجنيدي لمن هم من مواليد 18/3/1941 فما بعده.
5. البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة سارية المفعول ، مثبت بها تطعيم الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى 125ACYW وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 ايام ولا تزيد عن 5 سنوات، وكذا اى تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة والسكان المصرية او الجانب السعودى.
6. تقرير طبي مميكن معتمد ومختوم من احدي المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعلن عنها على البوابة المصرية الموحدة للحج يوضح الحالة الصحية وقدرة المتقدم على أداء المناسك.
7. عدد 10 صورة شخصية بخلفية بيضاء.
 

محافظ المنيا فريضة الحج العاملون بالمحافظة والوحدات المحلية وزارة التنمية المحلية التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

محمد صلاح

«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

علا شوشة

«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة التمريض بالجيزة وعلا شوشة.. فيديو

موعد الإجازة الرسمية

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

طائر المينا الهندي

هل يمثل طائر المينا الهندي خطورة على الإنسان؟ .. مسئول بوزارة البيئة يجيب

ترشيحاتنا

غرامة

عقوبة مالية للمصريين بالخارج .. احذر غرامة 200 جنيه في هذه الحالة

سولاف درويش

لمواجهة أزمة العمالة.. مقترح برلماني بربط 70% من التعليم الفني باحتياجات الصناعة

باسل عادل

نائب: أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها مستمرة رغم زيادة مخصصات الدواء بالموازنة

بالصور

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

جلطة المخ مقابل النوبة القلبية.. أيهما أخطر على الإنسان؟

جلطة المخ وجلطة القلب
جلطة المخ وجلطة القلب
جلطة المخ وجلطة القلب

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد