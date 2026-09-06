المنيا.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على كورنيش النيل والحبشي

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعمال حملة ميدانية مسائية مكبرة نفذتها الأجهزة الأمنية والتنفيذية على كورنيش النيل ومنطقة الحبشي بمدينة المنيا، في إطار جهود الحفاظ على الانضباط بالشوارع، ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق الحيوية بالمدينة.

وشملت الحملة كورنيش النيل، باعتباره أحد أهم المتنفسات العامة لأهالي المنيا، حيث تم رفع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، والتعامل الفوري مع المخالفات والتعديات على الأرصفة وحرم الطريق، إلى جانب التصدي لاستخدام بعض الألعاب غير الآمنة، التي تمثل خطورة على الأطفال في ظل عدم توافر اشتراطات ومعايير السلامة والأمان، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وامتدت أعمال الحملة إلى منطقة الحبشي، حيث تم تكثيف المرور والمتابعة الميدانية، ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، بما يسهم في تيسير حركة المركبات والمواطنين، والحفاظ على الأرصفة والطريق العام، وأسفرت الحملة عن تحرير 35 مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كورنيش النيل

وأكد محافظ المنيا أهمية استمرار الحملات الميدانية، خاصة بالمناطق الحيوية والمتنزهات العامة، والتعامل الفوري مع أي إشغالات أو تعديات من شأنها إعاقة حركة المواطنين أو تشويه المظهر الحضاري، مشددًا على ضرورة الحفاظ على كورنيش النيل كمتنفس عام لأهالي المحافظة، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لرواده، بما يليق بأهالي المنيا.

قاد الحملة اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، بمشاركة العميد إسماعيل المحرزي، مدير إدارة المرور، والعميد أحمد الكيلانى رئيس شرطة المرافق والإشغالات، وعدد من القيادات الأمنية، إلى جانب الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، والفرق والأجهزة التنفيذية المعنية.