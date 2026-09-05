بعد تحسن حالتها الصحية.. مغادرة الطبيبة المصابة في انهيار منزل بالمنيا

غادرت الطبيه فيبي. ا الناجية من حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق في عزبة شاهين بمدينة المنيا، المستشفى اليوم السبت؛ وذلك بعد تحسن حالتها الصحية واستقرارها.

وأكد مصدر طبي أنه فور وصول المصابة إلى المستشفى، أمس، كانت تعاني من سحجات وكدمات متفرقة، مع وجود اشتباه نزيف داخلي.

وأوضح أنه بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، تبيّن عدم وجود أي نزيف أو إصابات خطيرة ، مشيرًا إلى تحسن حالتها الصحية بشكل كامل، مما سمح بمغادرتها المستشفى اليوم.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد تلقت إخطارًا يفيد بانهيار عقار مكون من 4 طوابق في عزبة شاهين بمدينة ، والذي كان يقيم بداخله طبيبة ووالدتها.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ؛ حيث تمكنت من انتشال جثمان الوالدة، وإنقاذ ابنتها المصابة.

وجرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثمان مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.