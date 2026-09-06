الليلة .. برشلونة أمام اختبار «ميستايا».. «فليك» يبحث عن الانتصار الرابع وصدارة الدوري الإسباني

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى ملعب "ميستايا" الذي يستضيف مواجهة مرتقبة بين فالنسيا وبرشلونة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني في لقاء يدخل إليه الفريق الكاتالوني بأهداف أكبر من مجرد حصد ثلاث نقاط بعدما بات على بُعد خطوة واحدة من الانفراد بصدارة جدول الترتيب واستغلال تعثر غريمه التقليدي ريال مدريد.

ويخوض برشلونة المواجهة متسلحًا ببداية مثالية في حملة الدفاع عن لقب "الليجا" بعدما جمع 9 نقاط من أول 3 جولات ليضع نفسه في موقع الصدارة بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي تلقى خسارته الأولى هذا الموسم أمام ريال بيتيس بهدف دون رد.

ويمنح تعثر ريال مدريد فريق المدرب الألماني هانزي فليك فرصة مثالية لتوسيع الفارق مع منافسه المباشر إذ سيقفز برشلونة حال فوزه على فالنسيا إلى 12 نقطة منفردًا بالقمة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد وبيتيس وهو ما يضيف أهمية كبيرة للمواجهة في حسابات المنافسة المبكرة على اللقب.

برشلونة.. بداية قوية وطموح أكبر

قدم برشلونة أوراق اعتماده بقوة منذ انطلاق الموسم بعدما استهل مشواره بانتصار عريض على إلتشي بخماسية نظيفة قبل أن يتجاوز أتلتيك بلباو بهدفين دون رد ثم يواصل نتائجه المثالية بفوز مثير على رايو فايكانو بنتيجة 5-2 في الجولة الماضية.

وسجل الفريق الكاتالوني 12 هدفًا خلال مبارياته الثلاث الأولى بينما اهتزت شباكه مرتين فقط ليؤكد امتلاكه قوة هجومية كبيرة وقدرة واضحة على فرض إيقاعه على منافسيه.

وكانت مواجهة رايو فايكانو بمثابة عرض جديد للثنائي الهجومي رافينيا ولامين يامال بعدما سجل كل منهما هدفين في الوقت الذي واصل فيه يامال كتابة أرقام جديدة بقميص برشلونة.

ولم يكن تألق يامال مقتصرًا على أهدافه في المباراة الأخيرة إذ وصل اللاعب الشاب إلى هدفه الـ50 مع برشلونة ليصبح أصغر لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف مع أحد أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

في المقابل يعيش رافينيا واحدة من أفضل بداياته بعدما تمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف خلال أول 3 مباريات في الدوري ليصبح أحد أبرز أسلحة فليك الهجومية في الفترة الحالية.

فليك أمام وفرة هجومية

ولا يواجه هانزي فليك أزمة في الخيارات الهجومية بل تبدو أمامه وفرة من الحلول التي تمنحه القدرة على تغيير شكل الفريق وفقًا لظروف المباراة.

ويُنتظر أن يواصل لامين يامال تحركاته من الجناح مع الاعتماد على رافينيا كأحد أهم مفاتيح الخط الأمامي بينما يدخل فيرمين لوبيز حسابات المدرب الألماني من مركز صانع الألعاب إلى جانب استمرار دور أنتوني جوردون في الثلث الهجومي.

ورغم أن برشلونة يستعد لبدء مشواره في دوري أبطال أوروبا خلال أيام حيث يلتقي في الجولة الأولى مع فينورد الأربعاء المقبل فإن فليك لا يبدو في موقف يسمح له بالتعامل مع مواجهة فالنسيا باعتبارها محطة يمكن تخفيف الحمل خلالها خاصة مع فرصة الانفراد بصدارة الدوري.

ويأمل المدرب الألماني في حصد انتصار جديد يمنح فريقه دفعة معنوية قبل الظهور الأوروبي ويؤكد في الوقت نفسه أن برشلونة قادر على الحفاظ على مستواه خلال فترات ضغط المباريات.

فالنسيا.. بداية لا تليق بطموحات "ميستايا"

على الجانب الآخر يدخل فالنسيا اللقاء وهو يبحث عن الخروج من دوامة البداية الصعبة بعدما اكتفى الفريق بحصد نقطة واحدة خلال أول 3 جولات.

وبدأ فالنسيا مشواره بالتعادل السلبي أمام سيلتا فيغو قبل أن يخسر أمام ريال بيتيس بهدف دون رد ثم تلقى هزيمة ثقيلة نسبيًا أمام ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة 1-3.

ولم يسجل الفريق سوى هدف واحد في مبارياته الثلاث بينما استقبلت شباكه 4 أهداف وهي أرقام تعكس الفارق الكبير بين بداية فالنسيا وانطلاقة برشلونة.

لكن هذه الحسابات لا تبدو كافية لضمان مباراة سهلة للضيوف خصوصًا أن فالنسيا يمتلك سلاحًا مهمًا يتمثل في اللعب على أرضه ووسط جماهيره إلى جانب امتلاكه ذكرى قريبة قد تمنحه دفعة إضافية قبل المواجهة.

"ميستايا".. ذكرى الهزيمة تحذر برشلونة

ويعرف برشلونة جيدًا أن ملعب فالنسيا ليس المكان المثالي للاحتفال المبكر بالانتصار بعدما تلقى الفريق الكاتالوني خسارة مفاجئة بنتيجة 1-3 في آخر زيارة له إلى "ميستايا" الموسم الماضي.

وكان ذلك الانتصار بمثابة مفاجأة كبيرة بعدما تمكن فالنسيا من وضع حد لسلسلة طويلة من تفوق برشلونة في المواجهات المباشرة ليؤكد أن تاريخ المواجهات لا يحسم دائمًا ما يحدث فوق أرض الملعب.

ورغم التفوق الواضح لبرشلونة في سجل المواجهات بين الفريقين فإن نتيجة الموسم الماضي تمنح فالنسيا قدرًا من الثقة قبل لقاء الأحد خصوصًا أن الفريق سيكون مطالبًا بإظهار رد فعل قوي أمام جماهيره بعد البداية المتعثرة.

غيابات تضرب صفوف الفريقين

وتأتي المباراة في ظل عدد من الغيابات في صفوف الفريقين حيث يفتقد فالنسيا جهود جاستن دي هاس وسيرجي كانوس وخوسيه كوبيتي ودييجو لوبيز ونيكولاس أوتاميندي إلى جانب أور رودريجيز بينما تحوم الشكوك حول مشاركة ديميتري فولكييه ولويس ريوخا.

أما برشلونة فيعاني من غياب فرينكي دي يونج وروني برداجي وجيسي بيسيو بسبب الإصابة في حين لا تزال مشاركة غافي محل شك وفقًا لمدى جاهزيته قبل المباراة.

ومن المنتظر أن يحافظ فليك على مجموعة من العناصر الأساسية في خط الوسط مع استمرار مارك بيرنال وبيدري في قيادة المنطقة بينما قد يحصل الوافد الجديد رودري على فرصة جديدة من مقاعد البدلاء.

كما تبرز احتمالية إجراء بعض التعديلات في الخط الخلفي مع إمكانية مشاركة إريك جارسيا وجيرارد مارتين في الوقت الذي تبدو فيه عودة فيرمين لوبيز إلى مركز صناعة اللعب من أبرز الخيارات التكتيكية أمام فليك.