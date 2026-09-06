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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: تحصين 41 ألفًا و979 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تحصين رؤوس الماشية
تحصين رؤوس الماشية
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحصين 41 ألفًا و979 رأس ماشية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ضمن أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، في إطار جهود الدولة للوقاية من الأمراض الوبائية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكد محافظ المنيا أهمية استمرار وتكثيف أعمال التحصين، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المربين بمختلف القرى والنجوع، مع تكثيف حملات التوعية بأهمية التحصين الدوري والالتزام بالإجراءات الوقائية، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية.

وأوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها حتى الآن ضمن الحملة بلغ 41 ألفًا و979 رأس ماشية، بواقع 17 ألفًا و39 رأسًا من الأبقار والجاموس، و24 ألفًا و940 رأسًا من الأغنام والماعز.

وقال إن الفرق البيطرية تواصل تنفيذ أعمال الحملة من خلال الوحدات والإدارات البيطرية بمختلف مراكز المحافظة، إلى جانب المرور الميداني على المزارعين ومنازل المربين، للتوعية بأهمية التحصين، وتسجيل وترقيم الحيوانات المستهدفة، والتأكد من حصولها على التحصينات المقررة.

المنيا تحصين رؤوس الماشية

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