التفاصيل الكاملة لمصرع شخصين وإصابة 8 آخرين إثر اصطدام جرار زراعي بربع نقل في المنيا

ينشر “صدى البلد”، التفاصيل الكاملة لحادث اصطدام جرار زراعي بسيارة ربع نقل

مما أدى إلى انحرافها بطريق إحدى قرى مركز المنيا ، تم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، باصطدام جرار زراعي بسيارة ربع نقل محملة بالركاب ، مما أدى إلى انحرافها بطريق إحدى قرى مركز المنيا ، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين هما أحمد . ا . م 21 عامًا، وأحمد . ر . ا 18 عامًا ، كما أصيب 8 أشخاص اخرين هم عامر . ش . ج 19 عامًا، بجرح قطعي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، ورضا . ع 28 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد الله . م 8 سنوات، باشتباه كدمة بالرئة ، وبدوي . م . س 41 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد . م . ج 18 عامًا، باشتباه كسر بالفك، ورضا . م . ع 38 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وناجح . ع 44 عامًا، بكسر وخلع في الكتف، ومحمود . ف . ص 42 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج.



وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى بالمنيا لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

