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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التفاصيل الكاملة لمصرع شخصين وإصابة 8 آخرين إثر اصطدام جرار زراعي بربع نقل في المنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى
ايمن رياض

ينشر “صدى البلد”، التفاصيل الكاملة لحادث اصطدام جرار زراعي بسيارة ربع نقل 
مما أدى إلى انحرافها بطريق إحدى قرى مركز المنيا ، تم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، باصطدام جرار زراعي بسيارة ربع نقل محملة بالركاب ، مما أدى إلى انحرافها بطريق إحدى قرى مركز المنيا ، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين هما أحمد . ا . م  21 عامًا، وأحمد . ر . ا  18 عامًا ، كما أصيب 8 أشخاص اخرين هم عامر . ش . ج  19 عامًا، بجرح قطعي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، ورضا . ع 28 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد الله . م 8 سنوات، باشتباه كدمة بالرئة ، وبدوي . م . س 41 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد . م . ج  18 عامًا، باشتباه كسر بالفك، ورضا . م . ع  38 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وناجح . ع  44 عامًا، بكسر وخلع في الكتف، ومحمود . ف . ص 42 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج.


وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى بالمنيا لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

المنيا حادث مصرع إصابة اصطدام

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