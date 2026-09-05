لخلافات الجيرة.. إنهاء حياة شاب على يد قهوجي في كفر المنصورة بالمنيا

لقي شاب مصرعه، إثر إصابته بسلاح أبيض ب «مطواة» على يد قهوجي، على خلفية خلافات جيرة بينهما بمنطقة كفر المنصورة بمدينة المنيا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين بمنطقة كفر المنصورة، أسفرت عن مقتل أحدهما متأثرا بإصابته بعدة طعنات.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم ثان المنيا إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص والمعاينة مقتل شاب يدعى «محمد ع.» استورجي، بعدما تعرض لـ3 طعنات بسلاح أبيض «مطواة» خلال مشاجرة مع قهوجي بسبب خلافات جيرة بينهما.

وتم نقل جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى الصدر بالمنيا، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وتمكنت قوة من مباحث قسم ثان المنيا، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات وظروف الحادث