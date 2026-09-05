أمن المنيا ينجح في كشف لغز إنهاء حياة سائق توك توك بـ سمالوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من كشف غموض واقعة مقتل صاحب مركبة توك توك باحدي عزب مركز سمالوط ، فقد تم القبص علي الجاني خلال 24 ساعه من حدوث الواقعة.

تلقى اللواء احمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من اللواء مصطفي حسن مدير مباحث المديرية، يفيد بتغيب شاب يدعى “ميخائيل . ش 35 سنة، ويقيم بإحدى عزب مركز سمالوط شرق، فى ظروف غامضة”.



وعلى الفور تم شكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد علاء جلال رئيس مباحث المديرية والمقدم محمد قاسم رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق والمقدم محمد العشيري رئيس مباحث مركز سمالوط غرب ، وبالبحث تبين العثور على جثة الشاب ملقاه بإحد المصارف ، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى.

وكشفت وحدة مباحث المركز بقيادة المقدم محمد قاسم رئيس مباحث القسم، والرائدان محمد غلاب وأحمد البركاوي، ان مرتكب الواقعة شاب 25 عام وتم القبض عليه ، وبسؤاله اقر باعترافه بارتكاب الواقعة وانه قام باستدراج المجني عليه الي منطقة نائيه مستخدما سلاح ابيض " مطواه " مما ادي الي إصابته ولفظ انفاسه الأخيرة في الحال ، لسرقة التوك توك الخاص به ، وتمكنت وحدة المباحث ضبط التوك توك والسلاح المستخدم والتحفظ عليهما تحت تصرفات النيابة العامة ، والتى قررت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.