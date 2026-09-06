مصرع صغير غرقًا في حوض ري زراعي بالظهير الصحراوي بالعدوة بالمنيا

لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه غرقًا داخل حوض للري الزراعي، بقرية 5 التابعة لمركز العدوة شمال المنيا، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا يفيد بوقوع حادث غرق طفل داخل حوض ري زراعي بقرية 5 بمركز العدوة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان .

وتبين أن الطفل يدعى يوسف . م . ع 6 سنوات، وأنه كان برفقة عمه وقت تعرضه للغرق داخل حوض الري الزراعي.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتم ندب الدكتور خلف رياض، مفتش صحة مركز العدوة، لتوقيع الكشف الطبي، وبيان أسباب الوفاة.

وأكد التقرير أن سبب الوفاة يرجع إلى إسفكسيا الغرق، مشيرًا إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة

وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الواقعة، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات وقررت بتصريح الدفن وتسليم الجثمان لاهليته.

