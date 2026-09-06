قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: نستهدف وصول استثمارات القطاع الخاص لـ75% خلال 4 سنوات
وفاة زوجة أيمن سلامة والجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة
زيلينسكي: أوكرانيا تريد إنهاء الحرب ومستعدة لمواصلة الحوار
ماذا فعل الأهلي في ملف التجديدات؟.. وما هو القرار المنتظر لحسم الملفات المتبقية؟
رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج
شوبير: حكام أجانب من النخبة الأوروبية لإدارة قمة الأهلي والزمالك
باستثمارات 85 مليون دولار.. افتتاح 9 مصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
يهاجم ويختفي تحت الشاحنات.. حيوان غامض يرعب سكان مدينة أمريكية
وزير الأوقاف: التجربة المصرية في التعايش نموذج يمكن تقديمه للعالم
رئيس الوزراء يفتتح 9 مصانع باستثمارات 85 مليون دولار في السخنة الصناعية
رئيس الوزراء: نسعى لتوطين وتعميق الصناعة المحلية وتوفير فرص استثمارية كبيرة
إياك والتدوير .. شوبير يوجه رسالة قوية لـ معتمد جمال بشأن حراس الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع صغير غرقًا في حوض ري زراعي بالظهير الصحراوي بالعدوة بالمنيا

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية
ايمن رياض

لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه غرقًا داخل حوض للري الزراعي، بقرية 5 التابعة لمركز العدوة شمال المنيا، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا يفيد بوقوع حادث غرق طفل داخل حوض ري زراعي بقرية 5 بمركز العدوة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان .

وتبين أن الطفل يدعى يوسف . م . ع 6 سنوات، وأنه كان برفقة عمه وقت تعرضه للغرق داخل حوض الري الزراعي.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتم ندب الدكتور خلف رياض، مفتش صحة مركز العدوة، لتوقيع الكشف الطبي، وبيان أسباب الوفاة.

وأكد التقرير أن سبب الوفاة يرجع إلى إسفكسيا الغرق، مشيرًا إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة

وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الواقعة، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات وقررت بتصريح الدفن وتسليم الجثمان لاهليته.
 

المنيا مصرع صغير انتشال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

محمد صلاح

«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

بن شرقي

«أقل من مليون دولار».. أحمد حسن يكشف تفاصيل تجديد عقد بن شرقي مع الأهلي

علا شوشة

«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة التمريض بالجيزة وعلا شوشة.. فيديو

موعد الإجازة الرسمية

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

ترشيحاتنا

وزير الصحة

وزير الصحة يشهد القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية 2027

سفيرة الفلبين بالقاهرة البرنامج المصري الفلبيني خطوة مهمة لتعزيز الحوار والتعايش والسلام

سفيرة الفلبين بالقاهرة البرنامج المصري الفلبيني خطوة مهمة لتعزيز الحوار والتعايش والسلام

شراكة

الاستثمارات الصينية تتجاوز 175 مليون دولار لدعم التصنيع الزراعي والأمن الغذائي في مصر

بالصور

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

جلطة المخ مقابل النوبة القلبية.. أيهما أخطر على الإنسان؟

جلطة المخ وجلطة القلب
جلطة المخ وجلطة القلب
جلطة المخ وجلطة القلب

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد