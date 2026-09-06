الاستثمارات الصينية تتجاوز 175 مليون دولار لدعم التصنيع الزراعي والأمن الغذائي في مصر

تشهد السوق المصرية توسعًا جديدًا في الاستثمارات الصينية بقطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، مع خطط لزيادة التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتطوير مشروعات تخزين الحبوب والأعلاف، بما يدعم توجهات الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وتتضمن الخطط إنشاء مجمع صوامع بطاقة تخزينية تصل إلى 500 ألف طن بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب مصنع للأعلاف بطاقة 50 طنًا في الساعة، وتوطين تقنيات حديثة لتجفيف الحبوب وتقليل الفاقد بعد الحصاد.

وتشمل التحركات أيضًا دراسة إنشاء مركز بحث وتطوير صيني مصري، يستهدف تطوير حلول لتخزين وتجفيف الحبوب وتصنيع الأعلاف والمعدات الزراعية وأنظمة التحكم الذكية، مع تدريب المهندسين والفنيين ونقل الخبرات إلى الكوادر المحلية.

وتتجاوز الاستثمارات التي جرى ضخها بالفعل 75 مليون دولار، فيما تستهدف الخطط استثمارات إضافية بنحو 100 مليون دولار، ليرتفع الإجمالي القائم والمخطط إلى أكثر من 175 مليون دولار.

وتأتي التحركات بالتزامن مع مرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية، وفي إطار شراكة استراتيجية بين «فامسون» الصينية و«كايرو ثري إيه»، تستهدف تحويل مصر إلى قاعدة للتصنيع والتصدير للأسواق العربية والأفريقية، ودعم جهود الدولة في توطين الصناعة وتعزيز سلاسل الأمن الغذائي.