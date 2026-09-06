سفيرة الفلبين بالقاهرة البرنامج المصري الفلبيني خطوة مهمة لتعزيز الحوار والتعايش والسلام

أعربت سفيرة الفلبين لدى مصر شارمين روينا، عن بالغ تقديرها لوزارة الأوقاف بمناسبة اختتام فعاليات البرنامج التدريبي المصري الفلبيني المخصص للقادة الدينيين والذي تناول قضايا الحوار والتعايش وبناء السلام، مؤكدة أن البرنامج مثل تجربة مهمة وثرية للمشاركين.

وقالت السفيرة روينا، في كلمتها خلال حفل ختام البرنامج: "إنه لشرف عظيم أن أكون معكم اليوم ونحن نختتم هذا البرنامج التدريبي المصري الفلبيني المهم الذي يركز على الحوار والتعايش وبناء السلام".

وأضافت "بالنيابة عن حكومة وشعب الفلبين، أتقدم بخالص الشكر إلى وزارة الأوقاف على هذه المبادرة المهمة، وعلى ما قدمته لنا من حفاوة وحسن استقبال وكرم ضيافة".

وأوضحت أن البرنامج أتاح للقادة الدينيين الفلبينيين فرصة مهمة للتعلم والاستفادة من الخبرات المصرية، والتعرف عن قرب على التجربة الدينية المصرية، مشيرة إلى ما اكتسبه المشاركون من معارف وخبرات وقيم يمكن البناء عليها مستقبلًا.

وأكدت سفيرة الفلبين أن هذه التجربة تمثل خطوة أولى يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والفلبين، لاسيما في مجالات الحوار الديني والتعايش وتعزيز السلام.

وأعربت عن أملها في أن ينقل القادة الدينيون الفلبينيون ما اكتسبوه خلال البرنامج إلى بلادهم، بما يسهم في نشر القيم المشتركة وتعزيز التفاهم والوئام والسلام بين أتباع الديانات المختلفة.

وأشارت إلى أن الزيارة أتاحت كذلك فرصة لتعزيز الحوار بين الأديان على أساس الاحترام المتبادل، مؤكدة أن جمع القادة الدينيين من مختلف الأطراف يسهم في بناء جسور التواصل، ليس فقط بين المجتمعات، وإنما أيضًا بين الشعوب والدول.

واختتمت سفيرة الفلبين كلمتها بالإعراب عن أملها في أن تمثل هذه التجربة المتميزة بداية لمزيد من الزيارات وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين مصر والفلبين في مجالات الشأن الديني والحوار بين الأديان خلال الفترة المقبلة.