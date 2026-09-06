المنتج والمخرج المصري أحمد عفيفي عضو لجنة تحكيم مهرجان ظفار بعمان

يشارك المنتج والمخرج المصري أحمد عفيفي في لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة في الدورة الثانية من مهرجان ظفار بعمان.

ويشارك عفيفي عضوية اللجنة كل من Chioma ude، رئيسة مهرجان افرييف السينمائي، والسيناريست والمخرج العماني هيثم بن سليمان بن عبد الله.

يقام المهرجان من 6 إلى 9 سبتمبر الجاري، ويشارك في مسابقته 32 فيلما من 16 دولة.

وكان عدد الأفلام التي تقدمت لهذه الدورة قد تجاوز 133 فيلما.

ويشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة الدولية 13 فيلما، والعمانية 5 أفلام.

وتمنح لجنة التحكيم التي يشارك فيها عفيفي جوائز لجنة التحكيم أحسن فيلم روائي قصير دولي وأحسن فيلم روائي قصير عماني وجائزة لجنة التحكيم الخاصة.