وفاة زوجة المؤلف أيمن سلامة.. موعد ومكان العزاء

رحلت عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية زوجة المؤلف أيمن سلامة، ومن المقرر تشييع جثمانها عصر اليوم، الأحد، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، عقب صلاة العصر.

ويقيم المؤلف أيمن سلامة وأسرة الراحلة مراسم العزاء غدًا، الاثنين، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

كان المؤلف أيمن سلامة قد تحدث في وقت سابق عن أحد المشروعات الدرامية التي لم يكتب لها الخروج إلى النور، وكان من المقرر أن تجمعه بالفنان الراحل هاني شاكر، في تجربة مختلفة عن الأعمال الغنائية التي اشتهر بها.

من ناحية أخرى، استضافت إنجي علي، عبر برنامج «أسرار النجوم» على «نجوم إف إم»، السيناريست أيمن سلامة، للحديث عن أحدث أعماله الفنية ورؤيته لواقع الدراما المصرية.

وقال: “قدمت نحو 15 مسلسلًا تلفزيونيًا، ويظل مسلسل (مع سبق الإصرار) من أحب الأعمال إلى قلبي، لما جمعه من نجاح كبير مع الفنانة غادة عبد الرازق”، مؤكداً أنها ”أهم ممثلة في الوطن العربي خلال الفترة الأخيرة، ولم تظهر ممثلة بمكانتها خلال الـ20 عامًا الماضية، إنها ممثلة قوية جدًا، وبلا منازع أراها الأقوى في الوطن العربي”.

وكشف عن وجود تعاون جديد يجمعه بالفنانة غادة عبد الرازق، قائلاً: “هناك مفاجأة نعمل عليها حاليًا، إذ ستقدم عملين، كل منهما مكوّن من 15 حلقة، الأول من تأليف مجموعة من الكتّاب الشباب، والثاني يحمل اسم (عاليا)، وهو مشروع توقف العام الماضي بسبب مشكلات إنتاجية، قبل أن ينتقل إلى شركة إنتاج جديدة، ومن المقرر أن تعود من خلاله في موسم رمضان المقبل بعمل من 30 حلقة”.