القاهرة تحتضن اجتماع وكالات التعاون بالدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية

قالت سلسبيل سليم، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القاهرة، إن استضافة القاهرة للاجتماع السابع لوكالات التعاون الفني للدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية تعكس نشاطًا كبيرًا والتزامًا بأهمية الانتقال من الاستجابة المنفردة للأزمات إلى بناء شراكات قادرة على تقديم حلول مستدامة.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة منير، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاجتماع أسفر عن توقيع مذكرتي تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ونظيرتيها الغينية والتونسية، بهدف تأسيس أطر للتعاون الثلاثي بين دول الجنوب في مجال التعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات، والاستفادة القصوى من إمكانات الدول الثلاث.

وأوضحت سلسبيل سليم أن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، ثمّن ثقة البنك الإسلامي للتنمية في استضافة القاهرة لهذا المحفل المهم، مشيرة إلى أهمية الاجتماع، لكونه ينعقد للمرة الأولى في مصر، مؤكدة أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في لحظة إقليمية مهمة تموج بها المنطقة، وهو ما يضفي أهمية إضافية على أعماله والموضوعات التي جرى بحثها خلاله.

وأشارت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القاهرة إلى أنه على هامش الاجتماع، جرت مجموعة من اللقاءات الثنائية التي جمعت الدكتور بدر عبد العاطي ووزير خارجية تونس، حيث تناولت المباحثات شقًا يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وشقًا آخر يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا والسودان.

وأضافت أن الجانبين اتفقا على أهمية دعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الليبية والسودانية، إلى جانب أهمية التنسيق العربي مع تونس، كونها تتولى رئاسة مجلس جامعة الدول العربية.