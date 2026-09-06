قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لم يتغير.. سعر الذهب في الصاغة الآن
أبرزهم عمرو أديب ونشأت الديهي.. إعلاميون يوجهون انتقادات لاذعة للحكومة بشأن قطع الأشجار
ضغوط أمريكية هائلة.. إسرائيل تخلي بؤرا استيطانية في الضفة الغربية
أخبار التكنولوجيا | تطبيقات فتح الواي فاي مجاناً هل هي حقيقة أم فخ ؟.. ترجمة جوجل على آيفون تعمل بدون سماعات
ميكيل أرتيتا يدخل قائمة الكبار.. سادس أكثر مدرب تتويجًا بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي
إصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة
مصرع 3 معتمرين مصريين.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن ضحايا حادث المعتمرين في مكة
ويتكوف: المحادثات مع الرئيس الأوكراني مثمرة ومهمة
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026
عبد الغفار: صحة الطلاب وتوفير بيئة مدرسية آمنة يمثلان جزءاً أساسياً من العملية التعليمية
مراسل القاهرة الإخبارية : انتهاء اجتماع ويتكوف وكوشنر مع زيلينسكي
جامعة طنطا تحصل على اعتماد «البورد العربي» لقسم الأمراض الباطنة بكلية الطب لمدة 6 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القاهرة تحتضن اجتماع وكالات التعاون بالدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية

سلسبيل سليم
سلسبيل سليم
محمود زيدان

قالت سلسبيل سليم، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القاهرة، إن استضافة القاهرة للاجتماع السابع لوكالات التعاون الفني للدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية تعكس نشاطًا كبيرًا والتزامًا بأهمية الانتقال من الاستجابة المنفردة للأزمات إلى بناء شراكات قادرة على تقديم حلول مستدامة.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة منير، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاجتماع أسفر عن توقيع مذكرتي تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ونظيرتيها الغينية والتونسية، بهدف تأسيس أطر للتعاون الثلاثي بين دول الجنوب في مجال التعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات، والاستفادة القصوى من إمكانات الدول الثلاث.

وأوضحت سلسبيل سليم أن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، ثمّن ثقة البنك الإسلامي للتنمية في استضافة القاهرة لهذا المحفل المهم، مشيرة إلى أهمية الاجتماع، لكونه ينعقد للمرة الأولى في مصر، مؤكدة أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في لحظة إقليمية مهمة تموج بها المنطقة، وهو ما يضفي أهمية إضافية على أعماله والموضوعات التي جرى بحثها خلاله.

وأشارت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القاهرة إلى أنه على هامش الاجتماع، جرت مجموعة من اللقاءات الثنائية التي جمعت الدكتور بدر عبد العاطي ووزير خارجية تونس، حيث تناولت المباحثات شقًا يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وشقًا آخر يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا والسودان.

وأضافت أن الجانبين اتفقا على أهمية دعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الليبية والسودانية، إلى جانب أهمية التنسيق العربي مع تونس، كونها تتولى رئاسة مجلس جامعة الدول العربية.

القاهرة الإخبارية أخبار توك شو سلسبيل سليم البنك الإسلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

موعد الإجازة الرسمية

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

علا شوشة

«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة التمريض بالجيزة وعلا شوشة.. فيديو

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

احذر هذه الأخطاء مع عداد الكهرباء أبو كارت.. قد تصل إلى محضر سرقة وغرامة

دواجن بيضاء وبيض

11 جنيهًا دفعة واحدة .. صعود قوي في سعر الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

الزمالك

نحن دولة صغيرة لكن قلبنا كبير .. بطل جيبوتي يتوعّد الزمالك بمفاجأة جديدة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الخطوات وموعد إعلان الترشيحات

ترشيحاتنا

سعر البنزين والسولار اليوم في مصر الأحد 6 سبتمبر 2026

سعر البنزين والسولار اليوم في مصر الأحد 6 سبتمبر 2026

أسعار البنزين والسولار اليوم 5 سبتمبر 2026 في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم 5 سبتمبر 2026 في محطات الوقود

تجديد بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين.. الأوراق والخطوات

تجديد بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين.. الأوراق والخطوات

بالصور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد