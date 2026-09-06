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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة تفتتح معرض "أهلاً مدارس" بدمنهور بتخفيضات تصل إلى 25%

أهلاً مدارس
أهلاً مدارس
أ ش أ

افتتحت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، اليوم الأحد، معرض "أهلاً مدارس" بأرض المعارض أمام سينما النصر بمدينة دمنهور، الذي يضم مجموعة متنوعة من المستلزمات الدراسية والملابس والأدوات اللازمة للطلاب بمختلف المراحل التعليمية في إطار استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وحرصها على توفير احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة.

يأتي المعرض ضمن خطة المحافظة للتوسع في إقامة معارض «أهلاً مدارس» بمختلف المراكز والمدن، بإجمالي 35 معرضًا، منها 15 معرضًا رئيسيًا و20 معرضًا فرعيًا، بما يتيح للأسر الحصول على احتياجات أبنائها من خلال منافذ متعددة بمختلف أنحاء المحافظة، وتنظم المعرض الغرفة التجارية بالبحيرة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وبالتنسيق مع مديريات التموين والتجارة الداخلية والتربية والتعليم، ويستمر حتى بداية العام الدراسي الجديد.

وتفقدت المحافظ أجنحة المعرض، الذي يضم 20 شركة عارضة تقدم تشكيلة متنوعة من الملابس المدرسية والأحذية والحقائب والأدوات المكتبية، إلى جانب المستلزمات الدراسية التي تلبي احتياجات الطلاب بمراحل التعليم المختلفة.

وتتوافر المنتجات بتخفيضات تصل إلى 25%، إلى جانب طرح عدد من المستلزمات بأسعار تنافسية، بما يوفر خيارات متنوعة أمام الأسر لتدبير احتياجات أبنائها قبل بدء الدراسة.

وأكدت محافظ البحيرة، أن معارض «أهلاً مدارس» تمثل إحدى آليات التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية والعارضين لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة، مشيرةً إلى أهمية التوسع في إقامة المعارض بمختلف المراكز والمدن، بما يسهم في وصول الخدمات والسلع الأساسية إلى أكبر عدد من المواطنين.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بضرورة المتابعة المستمرة للمعرض، والتأكد من توافر وتنوع المنتجات، والالتزام بالأسعار والتخفيضات المعلنة، بما يضمن تحقيق الاستفادة المرجوة للمواطنين.

ويستقبل المعرض المواطنين يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، وذلك حتى بداية العام الدراسي الجديد.

محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر أهلاً مدارس

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