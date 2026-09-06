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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب خلافات الجيرة.. القبض على المتهم بسحل زوجة شقيقة في البحيرة

الواقعة
الواقعة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسحل سيدة والتعدي عليها بالضرب وإصابتها بالبحيرة .
 


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 أغسطس الماضي تبلغ لمركز شرطة الدلنجات من أحد المستشفيات بإستقبال (ربة منزل "مصابة بجروح وسحجات متفرقة- مقيمة بدائرة المركز) وبسؤالها قررت بنشوب مشاجرة بينها وبين (شقيق زوجها وزوجته – مقيمان بذات الدائرة ) تعدوا خلالها عليها بالضرب بالأيدى وإحداث إصابتها لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال .

أمكن ضبط المشكو فى حقهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق .
 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سحل سيدة

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