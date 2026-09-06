أرتيتا يسلح آرسنال بالقوة الضاربة أمام تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، التشكيل الأساسي للجانرز استعدادًا لمواجهة تشيلسي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2026-2027.

وتنطلق مباراة آرسنال وتشيلسي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الإمارات، معقل المدفعجية.

وجاء تشكيل آرسنال أمام تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، كونسا، جابرييل، كالافيوري.

خط الوسط: لويس سكيلي، أوديجارد، ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، تزوليس.

ويدخل آرسنال اللقاء بهدف استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، بينما يسعى تشيلسي للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الإمارات.