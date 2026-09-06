تشابي ألونسو يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة آرسنال، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة آرسنال وتشيلسي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الإمارات، معقل فريق آرسنال.

ويدخل تشيلسي المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ويسلي فوفانا، لاكروا، أتشيامبونج.

خط الوسط: بيدرو نيتو، ريس جيمس، لافيا، هاتو.

خط الهجوم: كول بالمر، جواو بيدرو، مورجان روجرز.

ويسعى تشيلسي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام آرسنال، وحصد نقاط المباراة الثلاث لتعزيز موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.