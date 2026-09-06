رئيس مانشستر سيتي السابق يهاجم تأخر قضية الـ115 تهمة: يسخر من الدوري الإنجليزي

وجّه ديفيد بيرنشتاين، الرئيس السابق لنادي مانشستر سيتي، انتقادات حادة إلى استمرار تأخر حسم القضية الخاصة بالاتهامات الـ115 الموجهة إلى النادي، معتبرًا أن استمرار الانتظار بالتزامن مع إنفاق الفريق مبالغ ضخمة في سوق الانتقالات يثير تساؤلات جدية حول طريقة إدارة المسابقة.

وجاءت انتقادات بيرنشتاين بعد إنفاق مانشستر سيتي نحو 440 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية، في وقت لا تزال فيه القضية دون قرار نهائي، رغم مرور فترة طويلة على بدء الإجراءات.

115 تهمة والقضية لم تصل إلى النهاية

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز قد وجّه إلى مانشستر سيتي 115 اتهامًا مزعومًا بخرق القواعد المالية في فبراير 2023، بينما انتهت جلسات الاستماع التي استمرت 12 أسبوعًا في ديسمبر 2024.

ورغم انتهاء جلسات الاستماع، لم تصدر اللجنة المستقلة حكمها النهائي حتى الآن، وسط تأكيدات بأن القضية معقدة للغاية وتحتاج إلى وقت طويل لدراسة جميع التفاصيل.

وينفي مانشستر سيتي بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليه، بينما قد تتراوح نتيجة القضية بين تبرئة النادي أو توقيع عقوبات تاريخية بحقه حال ثبوت المخالفات.

بيرنشتاين: ما يحدث «لغز»

وانضم بيرنشتاين، البالغ من العمر 83 عامًا، إلى قائمة المنتقدين لطول مدة القضية، خاصة أنه سبق له رئاسة مانشستر سيتي بين عامي 1998 و2003، كما تولى رئاسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بين عامي 2011 و2013.

وكتب بيرنشتاين في صحيفة «صنداي تايمز»: «أن يفعلوا هذا، الإنفاق في السوق، على خلفية التهم الـ115، أمر استثنائي، ويسخر من التنظيم في دوري إنجلترا الأعلى، الذي يُفترض أنه الأفضل إدارة في العالم».

«لماذا تتم ملاحقة جميع التهم؟»

وتساءل الرئيس السابق لمانشستر سيتي عن سبب التعامل مع الاتهامات الـ115 دفعة واحدة، معتبرًا أن اتخاذ مسار أكثر اختصارًا كان يمكن أن يساعد في إنهاء القضية خلال وقت أقل.

وقال: «لماذا قرر الدوري ملاحقة التهم الـ115 كلها؟ هذا لغز بالنسبة لي. المنطق السليم، وهو غالبًا نادر، كان يقتضي تبسيط العملية بأخذ حفنة من القضايا الأكبر والأوضح، ومتابعتها كقضايا نموذجية».

وأضاف: «العدالة المتأخرة عدالة منقوصة، وكلما طال أمد هذه العملية ازدادت تداعياتها وتحدياتها تعقيدًا».

اعتراف من إدارة الدوري بتأخر الحكم

وتأتي تصريحات بيرنشتاين بعد إقرار ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، بأن إصدار الحكم في القضية استغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا.

ويزيد استمرار التأخير من حالة الجدل المحيطة بالملف، خصوصًا مع مواصلة مانشستر سيتي نشاطه الرياضي والمالي بصورة طبيعية، في ظل عدم صدور قرار نهائي بشأن الاتهامات.

مانشستر سيتي يتصدر الدوري رغم الجدل

وعلى أرض الملعب، يعيش مانشستر سيتي بداية قوية للموسم، بعدما حصد العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليتصدر جدول الترتيب.

وجاء آخر انتصارات الفريق أمام كوفنتري سيتي، الصاعد حديثًا، بنتيجة 1-0 مساء السبت، ليواصل مانشستر سيتي نتائجه المثالية بالتزامن مع استمرار انتظار القرار النهائي في القضية التي أصبحت واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.