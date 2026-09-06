" شاهد" حملات إزالة مخالفات البناء في محافظة دمياط

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جولة ميدانية لمتابعة أعمال حملات إزالة مخالفات البناء بنطاق المحافظة، والوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال الإزالات .

واطلع محافظ دمياط خلال الجولة على الموقف التنفيذي للحملات ومعدلات الإزالة، موجهًا بضرورة التأكد من تنفيذ الإزالة الكاملة للمخالفات وعدم الاكتفاء بالإزالة الجزئية، مع استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من تنفيذ أعمال الإزالة على أرض الواقع وفقًا للقانون.

وأكد محافظ دمياط استمرار الحملات والجولات الميدانية لرصد أي محاولات للبناء المخالف والتعامل الفوري معها في مهدها، والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وفرض سيادة القانون.