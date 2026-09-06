اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لقرية و3 عزب بمركز كفر البطيخ في دمياط

أعلن الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، الانتهاء رسمياً من اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لقرية وثلاث عزب بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

​وأفادت محافظة دمياط أن الاعتماد الجديد لتحديث الحيز العمراني شمل قرية "الكحيل" التابعة لمركز كفر البطيخ، بالإضافة إلى ثلاث عزب هي: "طلمبات الركابية"، و"الصيادين"، و"المشروع".

​وأكد الدكتور حسام الدين فوزي أن هذه الخطوة تأتي لمواكبة معدلات النمو والتوسع السكاني، والحد من البناء العشوائي، والتيسير على المواطنين ودعم جهود الدولة في تنفيذ المخططات الاستراتيجية والتنموية .