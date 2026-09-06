تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة .. بينما غادر 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30827 طن تشمل : 6100 طن علف بنجر و 1742 طن جبس معبأ و 8800 طن يوريا و 1337 طن حديد و 78 طن برسيم حجازى و 12770 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57106 طن تشمل : 45850 طن ذرة و 10159 طن خردة و 1097 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 760 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 558 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2459 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 879 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 33913 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4257 حركة .