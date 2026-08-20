سينتيا خليفة تتألق في أحدث جلسة تصوير بإطلالة سينمائية جريئة

خطفت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة الأنظار بأحدث جلسة تصوير لها، ظهرت خلالها بإطلالة مختلفة تجمع بين الجرأة والأناقة، وسط أجواء إضاءة سينمائية أضفت على الصور طابعًا خاصًا ومميزًا.

واعتمدت سينتيا خلال الجلسة على إطلالة باللون الفضي، مع تفاصيل من الريش ولمسات لامعة، بينما اختارت تسريحة شعر منسدلة ومكياجًا هادئًا أبرز ملامحها، لتظهر الصور بطابع عصري مستوحى من أجواء السينما والموضة.

وتنوعت لقطات جلسة التصوير بين الصور القريبة والبورتريه واللقطات التي أبرزت تفاصيل الإطلالة، مع الاعتماد على الإضاءة الخلفية القوية التي منحت الصور حالة بصرية دافئة ومختلفة.

وتأتي جلسة التصوير بالتزامن مع حالة من النشاط الفني تعيشها سينتيا خليفة خلال الفترة الحالية، بعدما شاركت في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسلي «وننسى اللي كان» و«فرصة أخيرة»، إلى جانب مشاركتها في فيلم «سفاح التجمع».