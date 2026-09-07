علي الطيب بطلا لـ شاهد قبل الحذف

يترقب الفنان علي الطيب عرض أحدث أعماله الدرامية مسلسل «شاهد قبل الحذف»، الذي يجمعه بالفنانة تارا عماد، إلى جانب نخبة من الفنانين، ومن المقرر طرحه قريبًا على إحدى المنصات.

ويشارك في بطولة «شاهد قبل الحذف» كل من سما إبراهيم، ومحمد رضوان، وسلوى عثمان، وصفاء جلال، إلى جانب علي الطيب وتارا عماد، في عمل درامي يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بتغيرات الحياة وتأثيرها على العلاقات الشخصية.

وتدور أحداث المسلسل حول «حسن شحاتة»، وهو شاب يعمل في مجال خدمة العملاء «كول سنتر»، قبل أن يواجه أزمة تغير مسار حياته، ليجد نفسه يعمل في محل الحلاقة الخاص بوالده.

وتتطور الأحداث بالتزامن مع تأثر حياة حسن العاطفية، خاصة مع اتجاه حبيبته إلى مجال صناعة المحتوى، وسعيها إلى تحقيق الشهرة من خلال منصة «تيك توك»، لتتوالى المفاجآت والمواقف التي يمر بها الثنائي.

المسلسل من تأليف محمد السوري، وأمين جمال، وشريف يسري، فيما يتولى محمد أسامة مهمة الإخراج، ويشارك في العمل عدد من الفنانين.