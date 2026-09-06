مشرف عمليات بني سويف: تعاملنا مع بلاغ والد الطفل محمد فور وروده ووجهنا أقرب سيارة إسعاف

قال صابر محمد، مشرف عمليات إسعاف بني سويف، إن بلاغًا ورد إلى غرفة عمليات الإسعاف عبر الخط الساخن والموحد لهيئة الإسعاف المصرية 123، وعلى الفور تم التعامل معه طبقًا للتعليمات المنظمة لهيئة الإسعاف المصرية.

وأوضح مشرف الاسعاف، خلال مداخلة عبر قناة "تن"، أنه تم توجيه أقرب سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، بقيادة المسعف محمد عرفان، مشيرًا إلى أنه تم فتح الخط مباشرة مع والد الطفل لمعرفة المكان بالتحديد.

وأضاف أن والد الطفل أبلغ غرفة العمليات بأنه موجود عند نفق بياض أو عند قرية بياض، وهذه المنطقة تضم طريق بياض الغربي وطريق بياض الشرقي، وبما أنه كان قادمًا من سفر، تم توقع وجوده على طريق الجيش والطريق الحر.

وأشار إلى أنه تم توجيه السيارة إلى المكان، ومرت من النفق واستمرت في الطريق لمسافة 34 كيلو حتى نفق أبو صالح، مؤكدًا أن سيارة الإسعاف وصلت بالفعل إلى المكان خلال 6 دقائق.