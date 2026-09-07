مشرف عمليات إسعاف بني سويف: لحظة الوصول إلى الطفل محمد كانت انتصارا لكل العاملين

قال صابر محمد، مشرف عمليات إسعاف بني سويف، إن لحظة وصول سيارة الإسعاف إلى الطفل محمد كانت لحظة انتصار لكل العاملين داخل غرفة العمليات.

وأوضح خلال مداخلة عبر قناة "تن"، أن العاملين في غرفة العمليات يعملون 24 ساعة تحت ضغط، مشيرًا إلى أن وصول سيارة الإسعاف والاطمئنان على الطفل ووالده كان لحظة مهمة بالنسبة لهم.

وأضاف أن هناك أشخاصًا داخل غرفة العمليات بكوا من الفرحة، لأنهم لم يكونوا يتوقعون أن تنتهي الواقعة بهذه الصورة، مؤكدًا أن الجميع حمد الله على ما حدث.

وأكد أن العاملين في غرفة العمليات بذلوا جهدًا كبيرًا خلال التعامل مع البلاغ، مشيرًا إلى أن ما حدث كان فضلًا من الله.