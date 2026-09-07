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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف: قافلة علاجية تقدم 3531 خدمة طبية مجانية لأهالي قرية ونا القس

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

نفذت مديرية الصحة ببني سويف، تحت إشراف د.هاني جميعة وكيل الوزارة قافلة طبية علاجية بقرية ونا القس بمركز الواسطى، يومي 5 و6 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار سياسة القوافل العلاجية التي تستهدف الوصول بالخدمة الصحية إلى المناطق النائية والمحرومة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبناءً على توجيهات الدكتور وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف.

وأوضح وكيل الوزارة، أن القافلة جاءت ضمن جهود المديرية لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، حيث تولى الإشراف على تنفيذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية، برئاسة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات.

وشملت القافلة 7 عيادات في 7 تخصصات طبية، هي الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة والأسنان، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1129 مريضًا وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، إلى جانب إجراء 38 تحليل دم، و268 تحليل طفيليات، و19 حالة أشعة عادية، و69 حالة موجات فوق صوتية، فضلًا عن تحويل حالتين لعمل تقارير طبية والعلاج على نفقة الدولة، وتحويل 5 مرضى إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

كما تضمنت القافلة تنظيم ندوات للتثقيف والتوعية الصحية استفاد منها 160 مواطنًا، وتناولت عددًا من الموضوعات الصحية المهمة، من بينها الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والوقاية من سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية، إلى جانب إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 234 مواطنًا، حيث بلغ إجمالي الخدمات الطبية والتوعوية التي قدمتها القافلة للمواطنين3531 خدمة 
 

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