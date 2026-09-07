تدشين مبادرة التوأمة والتكامل التعليمي بين جامعة بني سويف والتربية والتعليم

شهد الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فعاليات تدشين مبادرة «التوأمة والتكامل التعليمي» بين الجامعة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة وذلك بحضور الدكتور أسامة محمود قرني عميد كلية التربية، ومحمد سليم امين عام الجامعة واعصام عماره وكيل وزارة التربية والتعليم.



وأوضح رئيس الجامعة أن المبادرة تأتي في إطار رؤية الجامعة لدعم المنظومة التعليمية على مستوى المدارس، حيث تهدف بشكل رئيسي إلى رفع الكفاءة المهنية للمعلمين وتزويدهم بالمهارات الإدارية والتربوية الحديثة، بما يسهم في تحسين أدائهم داخل الفصول الدراسية ويعزز قدرتهم على التعامل مع التحديات التعليمية المتجددة، كما تسعى المبادرة إلى الارتقاء بمستوى المدارس من خلال تطبيق معايير الجودة الأكاديمية وتطوير أساليب التدريس، بما ينعكس إيجابًا على مستوى التحصيل العلمي للطلاب ويمنحهم فرصًا أكبر للتفوق والتميز.



وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة ستسخر إمكاناتها الأكاديمية وخبراتها العلمية عبر أعضاء هيئة التدريس، الذين سيقدمون ورش عمل متخصصة وبرامج تدريبية متكاملة للفئات المستهدفة،، في خطوة تعكس التزام الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية ودورها الريادي في خدمة التعليم والمجتمع، حيث تعد هذه المبادرة نموذجًا عمليًا للتعاون بين الجامعة والمؤسسات التعليمية، وتفتح آفاقًا جديدة لتطوير العملية التعليمية بشكل شامل ومستدام.