«الأهلي مش بيقبل بالمركز التاني».. ياسر ريان يحذر عموتة من القادم بسبب الأداء

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، أن نتائج الفريق تحت قيادة الحسين عموتة، المدير الفني، جيدة حتى الآن، إلا أن مستوى الأداء يثير القلق، مشددًا على أن الأهلي يختلف عن جميع الأندية في المنافسة على البطولات.

وقال ياسر ريان خلال حواره مع الإعلامية دينا سليم عبر برنامج ستاد المحور: «نتائج الأهلي جيدة، لكن الأداء مقلق، ولا بد أن يعلم الحسين عموتة أن الأهلي يختلف عن الأندية الأخرى، لأنه يلعب على كل البطولات ولا يقبل بالمركز الثاني».

وأضاف: «أداء الأهلي مع الحسين عموتة نمطي، ولم أشاهد حتى الآن بصمة فنية أو تكتيكية واضحة للمدرب، خاصة أن الفريق لم يواجه بعد فرقًا قوية، وساعتها سنعرف كيف سيتعامل عموتة مع هذه المباريات».

وتابع نجم الأهلي السابق: «تغييرات عموتة متأخرة، وبصمته لم تظهر مع الأهلي حتى الآن، والمكسب هو ما يهدئ الأمور قليلًا ويمنح الفريق فرصة للعمل بعيدًا عن الضغوط».

وشدد ياسر ريان على ضرورة تعديل المدير الفني لطريقة لعبه، قائلًا: «يجب على عموتة أن يعرف أن الأهلي يلعب دائمًا من أجل المركز الأول في كل البطولات، ولا بد أن يعدل من طريقة لعبه، وإلا ستكون الأمور صعبة في الفترة المقبلة».

وعن الزمالك، قال ياسر ريان إن الأوضاع داخل القلعة البيضاء صعبة، في ظل زيادة الضغوط على اللاعبين بسبب ملف صرف المستحقات المالية المتأخرة.