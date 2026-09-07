شبانة: علي محمود مشروع لاعب كبير وله مستقبل مع الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن علي محمود لاعب النادي الأهلي، يعد من المواهب الواعدة، مشيرًا إلى أنه يمتلك إمكانيات تؤهله ليكون لاعبًا مهمًا في صفوف القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "علي محمود مشروع لاعب كبير، وسيكون مهمًا جدًا في الأهلي، وهو من عينة إمام عاشور وأفشة، وعنده جرأة وبينزل يستلم الكرة ومش بيخاف، وممكن يكون مندفع في الالتحام".

وأضاف: "علي محمود يحتاج إلى بعض الأمور لتطوير مستواه، وهي حاجات بسيطة، وسيكون له مستقبل كبير مع الأهلي".