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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة: سعد شلبي رحل عن الأهلي بسبب حالته الصحية.. وكان شريكًا في نجاحات القلعة الحمراء

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي، رحل عن منصبه بسبب حالته الصحية والإجهاد الذي تعرض له نتيجة المهام الكثيرة التي كان يتولاها داخل القلعة الحمراء وشركاتها.

الإهلي

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "شامم ريحة كده على السوشيال ميديا لتوجيه اتهامات للدكتور سعد شلبي وتسريب أخبار لتشويه صورته، طيب ما هو مشي خلاص".

وأضاف: "جبت سبب رحيل سعد شلبي عن الأهلي من أكبر رأس في الأهلي، وأكد أن رحيل سعد شلبي بسبب حالته الصحية والإجهاد الذي يعاني منه، لأنه كان يقوم بمهام كثيرة تخص كل ما يخص القلعة الحمراء وشركاتها".

وتابع: "سعد شلبي مشي خلاص، وكان شريكًا في النجاحات التي حدثت في الأهلي، ولا أعرف سبب محاربته، هو مشي وأصبح مستشارًا لشركات الأهلي حتى نهاية ولاية المجلس الحالي، وهو سبق وتقدم باستقالته 3 مرات".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "سعد شلبي من الشخصيات المحترمة جدًا في الأهلي، وكان له دور كبير في البناء الاستثماري للأهلي".

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