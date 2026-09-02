قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يرفع مستوى التأهب في الضفة الغربية
في المركز الخامس.. مصر تحصد 58 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا
الحرباء والذكاء الاصطناعي.. موكوينا يكشف طريقته التدريبية مع بيراميدز
حاتم باشات: سد جوليوس نيريري ليس المشروع الوحيد لمصر في حوض النيل
البابا تواضروس يشرح قانون «لا تدينوا لكي لا تُدانوا» من الكاتدرائية المرقسية
عقب ارتفاعه أمس .. سعر الدولار اليوم الخميس 3-9-2026
«لما حد يشكرني بكون فوق السحاب».. الصيدلي مينا يكشف كواليس عمله في توصيل الطلبات
رايان جيجز عن مواجهة ميسي: «كان غير قابل للإيقاف.. واختفى أمامي فجأة»
البابا تواضروس يحدد 5 مبادئ لـ "عدم الإدانة" في عظة الأربعاء بالإسكندرية
البابا تواضروس في اجتماع الأربعاء: احرصوا على بداية السنة القبطية الجديدة بلا إدانة
ترامب: لا أعتقد أن فنزويلا جاهزة لإجراء انتخابات
الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج2027 بالرقم القومي.. رابط سريع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من التعثر إلى التسليم.. نواب البرلمان يطالبون بقواعد حاسمة لضبط السوق العقارية

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن تحرك الحكومة لضبط وتنظيم السوق العقارية يمثل خطوة مهمة طال انتظارها، مؤكدين أن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار القطاع يجب أن يكونا على رأس الأولويات، خاصة في ظل ارتباط السوق العقارية بمدخرات ملايين الأسر ودورها المؤثر في الاقتصاد المصري.

وشدد النواب على أن تنظيم العلاقة بين المواطن والمطور العقاري، والالتزام بالعقود ومواعيد التسليم، إلى جانب سرعة التعامل مع المشروعات المتعثرة، تمثل ركائز أساسية لاستعادة الثقة في السوق، مؤكدين في الوقت نفسه أن وضع قواعد واضحة وشفافة لن يكون عائقًا أمام الاستثمار، بل سيدعم المطورين الجادين ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات.

تنظيم السوق العقارية يعيد الثقة ويحمي حقوق المواطنين

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن ضبط السوق العقارية يمثل ضرورة لحماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في القطاع، موضحًا أن وجود قواعد واضحة وملزمة يحقق التوازن بين حقوق الحاجزين والتزامات الشركات.

وقال في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن حصر المشروعات المتعثرة وتحديد أسباب التعثر خطوة أساسية للوصول إلى حلول عملية، مع ضرورة التفرقة بين التعثر الناتج عن ظروف خارجة عن إرادة المطور وبين حالات التقصير وعدم الالتزام.

تنظيم السوق «صمام أمان» للمواطن والمطور الجاد

من جانبه، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تنظيم السوق العقارية يمثل «صمام أمان» لحماية أموال المواطنين ودعم المطورين الجادين، مشيرًا إلى أن وضع قواعد واضحة وشفافة يسهم في تقليل النزاعات وتحقيق الاستقرار.

وشدد  في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على أهمية الإسراع في التعامل مع المشروعات المتعثرة، وتحديد المسؤوليات ووضع حلول تضمن حصول المواطنين على حقوقهم، مؤكدًا أن تنظيم القطاع لا يعني تقييد الاستثمار، وإنما توفير بيئة أكثر أمانًا وجاذبية.

مدخرات المواطن أمانة.. واحترام العقود ضرورة

وأكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن المواطن الذي يضع مدخراته في شراء وحدة سكنية من حقه الحصول عليها وفق الشروط والمواعيد المتفق عليها، مشددة على ضرورة إعطاء ملف المشروعات المتعثرة أولوية قصوى.

وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن حصر المشروعات المتعثرة وتحديد أسبابها يساعد الدولة على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، مطالبة بوضع منظومة تضمن عدم تكرار الأزمات وحماية حقوق الحاجزين.

حماية أموال المواطنين تفتح الباب أمام استثمارات جديدة

وأشار النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، إلى أن ضبط السوق العقارية يمثل خطوة أساسية لبناء سوق أكثر شفافية وانضباطًا، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين ودعم المطورين الجادين هدفان متكاملان.

وأوضح في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للمشروعات المتعثرة سيساعد في التدخل المبكر ومعالجة المشكلات قبل تفاقمها، مشددًا على أن احترام العقود ومواعيد التسليم يجب أن يكونا من الركائز الأساسية للعلاقة بين المطور والمواطن.

السوق العقارية الاقتصاد المصري والمطور العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

عبلة كامل

بعد اخر ظهور فى رمضان الماضي.. أحمد كمال يكشف الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

الدولار

ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الدكتور مينا جرجس وعمرو مغربي عضو صيادلة القاهرة

صيادلة القاهرة توفر 6 فرص عمل لـ"الصيدلي الدليفري".. ومفاوضات لإقناعه بالقبول

وزير الصحة

الصحة: ارتفاع وفيات حادث أتوبيس جنوب سيناء لـ 22 والمصابين 28 شخصا

كارفاخال

النصر السعودي يقترب من حسم صفقة كارفخال

صورة ارشيفية

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مصر والصين.. 70 عامًا من العلاقات تفتح الباب أمام شراكة اقتصادية جديدة.. خبير يكشف المكاسب

محافظ الغربية

أهلا مدارس في كل مكان بالغربية.. افتتاح معرض كفر الزيات بتخفيضات 35%.. والمحافظ: نواصل التوسع للوصول إلى المواطن في مختلف المراكز والمدن

أهداف جيوسياسية.. دلالات زيارة رئيس الصين لمصر في هذا الوقت الاستثنائي

أهداف جيوسياسية.. دلالات زيارة رئيس الصين لمصر في هذا الوقت الاستثنائي

بالصور

أسعار سوزوكى ماروتى موديل 2009 المستعملة في مصر

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

للبنات المهتمة ببشرتها وجمالها.. تحذير عاجل من منتجات التجميل.. بها مواد خطيرة

البشرة
البشرة
البشرة

بعد غياب 6 سنوات.. ميتسوبيشي تعيد "باجيرو" بجيل خامس أكثر تطورا

ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 

ذهب نوربورغرينغ بحريني.. فريق 2 سيز موتورسبورت يتوج بكأس التحمل في إنجاز جديد

فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

المزيد