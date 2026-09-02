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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«حماة الوطن» بالجيزة يفتتح معرض «أهلاً مدارس» ومقر أمانة الصف.. صور

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

نظّم حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة معرض «أهلاً مدارس» أمام المدرسة التجريبية بمركز الصف جنوب المحافظة،  بحضور المهندس طارق عبد العظيم أمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، ونواب الحزب بالجيزة، وعدد من قيادات حزب حماة الوطن بالمحافظة،  وحشد جماهيري كبير من أهالي مركز الصف.  يأتي المعرض تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المواطنين وتوفير احتياجات الأسر بأسعار مناسبة، والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، حيث يهدف المعرض إلى توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية بتخفيضات تصل إلى 70% وبأسعار أقل من الجملة، مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وقامت أمانة الحزب بالجزية بافتتاح المقر الجديد للأمانة بالصف، وذلك لتعزيز التواصل مع المواطنين والعمل على خدمتهم ميدانيا، وتلبية احتياجاتهم وخدمة قضاياهم. وأكد المهندس طارق عبد العظيم أن الحزب يواصل دوره المجتمعي بإطلاق العديد من الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي تهدف إلى دعم المواطنين، وتوفير المزيد من الخدمات والسلع بأسعار مناسبة،  مؤكداً استمرار الحزب في تقديم الخدمات والفعاليات التي تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر.

 تعزيز التواصل مع المواطنين وخدمتهم ميدانيا

شدد «عبدالعظيم»، على أهمية معرض «أهلًا مدارس»، مشيرًا إلى أن توقيت إقامته قبيل انطلاق الموسم الدراسي يجعله خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وتوفير المستلزمات المدرسية التي يحتاجها الطلاب، وأن المعرض يستهدف خدمة جميع أهالي المركز بما يسهم في توفير احتياجات أبنائها مع اقتراب بدء العام الدراسي، وتنظيم مثل هذه الفعاليات يمثل واجبًا تجاه أبناء الدائرة، ويعكس أهمية دعم المواطنين ومساندة الأسر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المستلزمات الدراسية. فيما أكدت قيادات الحزب أن أمانة الجيزة مستمرة في تنظيم المبادرات الخدمية والمجتمعية بكافة المراكز والأحياء، دعماً للمواطنين وتخفيفاً للأعباء المعيشية عنهم.

حزب حماة الوطن محافظة الجيزة أهلاً مدارس

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