الترضية وبند المشاركة.. موقف ياسر إبراهيم ومحمد هاني من التجديد مع الأهلي

كشف الناقد الرياضي رمضان حسن عن موقف ياسر إبراهيم ومحمد هاني من تجديد تعاقدهما مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال رمضان حسن، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»: «ياسر إبراهيم حصل على وعد شفهي من أحد مسؤولي النادي الأهلي قبل انطلاق كأس العالم أنه إذا جاء عرض جيد للاعب فإن النادي سيتساهل في مسألة احترافه».

وأردف قائلًا: «وبعد كأس العالم جاء عرض لياسر إبراهيم من الشباب السعودي، وكان يُفترض أن يحصل خلاله على مليون ونصف المليون دولار في الموسم، ولكن الأهلي رفض بيع اللاعب، وتم عرض الأمر على الحسين عموتة وتمسك ببقاء اللاعب».

وتحدث حسن عن أن الأهلي سيتمسك ببقاء ياسر إبراهيم ولن يرحل عن الفريق وسيتم ترضيته بالطريقة التي تتوافق مع نظام النادي الأهلي.

وحول موقف محمد هاني، قال رمضان حسن: «خلاف محمد هاني مع النادي الأهلي أنه يريد إلغاء البند الخاص بنسبة المشاركة الخاص، والتي تبلغ نسبة 25%، وهو أمر مرفوض بالنسبة للنادي الأهلي لأنه بمثابة الشرط الجزائي الذي كان يرغب مصطفى شوبير في تعاقده مع النادي».

وأضاف حسن أن «الخلاف الثاني بين محمد هاني وإدارة الاهلي يتمثل في جزئية الإعلانات، حيث يريد الأهلي الحصول على نسبة 60% من الإعلانات التي يتفق النادي عليها، وهو ما لا يريده اللاعب».



