زد: وجود الأهلي في مجموعتنا بالكونفدرالية ليس الأفضل

أكد أحمد عبدالله، المدير التنفيذي لنادي زد، أن المشاركة في البطولات الأفريقية تمثل تجربة جديدة على النادي، مشيرًا إلى أن الفريق بدأ في اكتساب الثقة تدريجيًا، رغم إهدار العديد من الفرص خلال مباراته الأخيرة.

وقال عبدالله، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "اللعب في أفريقيا صعب وليس سهلًا، وده شيء جديد على نادي زد، والبداية كانت هادئة، وبدأنا نأخذ الثقة، وأهدرنا أكثر من فرصة رغم الفوز بنتيجة 4-0، وهي نتيجة جيدة جدًا، وأشكر الجهاز الفني واللاعبين، وأتمنى تخطي دور الـ64".

وأضاف: "تحدثنا مع اللاعبين وأكدنا أن المشاركة في الكونفدرالية تكتب تاريخًا للنادي واللاعبين، وطلبنا منهم اللعب بكل جدية وقوة، والجهاز الفني تحدث معهم كثيرًا في هذا الأمر".

وتابع: "هدفنا أن نصل لأبعد نقطة في الكونفدرالية، ولازم اللاعبين في كل مباراة يصدقوا نفسهم ويؤمنوا بأنهم قادرون على الفوز، وده بيجي مع المكسب".

وعن إمكانية وقوع زد مع الأهلي في دور المجموعات، قال أحمد عبدالله: "التواجد مع الأهلي في دور المجموعات ليس الأفضل لزد، ومن الأفضل أن يتواجد الأهلي في مجموعة ونحن في مجموعة أخرى، نظرًا لقوته وتاريخه في البطولات الأفريقية".