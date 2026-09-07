مدير الكرة بـ زد يكشف حقيقة مفاوضات محمد شوقي لتدريب المنتخب الأولمبي

نفى خالد بيبو، مدير الكرة بنادي زد، صحة ما تردد بشأن وجود مفاوضات مع محمد شوقي لتولي مهمة تدريب المنتخب الأولمبي خلال الفترة المقبلة.

وقال بيبو في تصريحات خاصة عبر برنامج "مودرن سبورتس" تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة "modern mti" إنه بالتأكيد لم يستمع إلى ما دار بين وائل جمعة ومحمد معروف، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه التعليق على تفاصيل حديث لم يسمعه.

وأشاد مدير الكرة بنادي زد بالحكم محمد معروف، مؤكدًا أنه من الحكام المميزين، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الحكم لم يكن موفقًا مع فريقه خلال المباراة الأخيرة.

وأضاف بيبو أن محمد معروف لم يكن موفقًا مع زد للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما دفع الفريق إلى الشعور بعدم الرضا عن بعض القرارات التحكيمية خلال المواجهة.

وأكد مدير الكرة أن تركيز زد في الوقت الحالي ينصب على الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها مباراة الإياب في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، من أجل مواصلة المشوار وتحقيق طموحات الفريق.