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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد بيبو: زد حقق مكسبا رائعا في الكونفدرالية ونسعى للوصول لأبعد نقطة

خالد بيبو
خالد بيبو
ميرنا محمود

أكد خالد بيبو، مدير الكرة بنادي زد، أن الفريق حقق مكسبًا رائعًا خلال مشواره في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مشيرًا إلى أن الطموحات لا تتوقف عند هذا الحد، وأن الفريق يتطلع للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة.

وقال بيبو في تصريحات خاصة عبر برنامج "مودرن سبورتس" تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة "modern mti" إن البطولات الإفريقية دائمًا ما تكون صعبة، مؤكدًا أن فريق زد لا يستهين بأي منافس، وأن الجهاز الفني واللاعبين يتعاملون مع جميع المباريات بمنتهى الجدية والتركيز.

وأضاف مدير الكرة بنادي زد أن اللاعبين يعانون من حالة من الإجهاد بسبب ضغط المباريات، موضحًا أن الجهاز الفني لم يستقر حتى الآن على إراحة بعض اللاعبين قبل خوض مباراة الإياب في الكونفدرالية.

وشدد بيبو على أن جميع لاعبي زد جاهزون للمباريات، مؤكدًا أن الجهاز الفني يعمل على تجهيز المجموعة بالشكل الأمثل للاستحقاقات المقبلة.

وتحدث مدير الكرة عن عمر خضر، مؤكدًا أن اللاعب استفاد كثيرًا من تجربته مع أستون فيلا، قبل أن يعود مجددًا إلى بيته في نادي زد، مشيرًا إلى أهمية التجربة التي خاضها اللاعب في مسيرته.

خالد بيبو زد الكونفدرالية الزمالك

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