بني سويف تبحث تقدير مقابل تغيير الاستخدام بالمخططات التفصيلية المعتمدة للمدن والقرى

عقد السكرتير العام المساعد اللواء أحمد جمال الدين، اجتماعاً، ضمن سلسلة اجتماعاته الدورية باللجنة التي تم تشكيلها "بالقرار رقم 890 لسنة 2024 " لتحديد وتقدير مقابل تغيير الاستخدام بالمخططات التفصيلية المعتمدة لمدن وقرى المحافظة.

تناول الاجتماع دراسة بعض طلبات المواطنين بنطاق مدينة بني سويف، وذلك في ضوء النواحي القانونية والمالية والتخطيطية لهذه التغييرات.

حضر الاجتماع: المهندس محمد سعيد وكيل وزارة الإسكان، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، وباقي أعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة من مسؤولى هيئة المساحة والوحدة المحلية والشؤون القانونية والمالية بديوان عام المحافظة.