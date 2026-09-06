صحة بني سويف: مرور تفقدي على وحدة شاويش الصحية بإهناسيا

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تم اليوم السبت الموافق 5 سبتمبر، المرور على وحدة شاويش الصحية التابعة لإدارة إهناسيا الصحية، من خلال فريق من إدارات الرعاية الأساسية والتمريض والحوكمة، تحت إشراف الدكتور أحمد أشرف، مدير إدارة الرعاية الأساسية.

وضم الفريق الدكتورة عزة مصطفى، مساعد مدير إدارة الرعاية الأساسية، وهدى حسني، تفتيش تمريض، ونشوى محمد، عضو إدارة الحوكمة.

وخلال المرور، تفقد الفريق أقسام الطوارئ، وعيادة الأسنان، والصيدلية، وتنظيم الأسرة، وغرفة الملفات، وغرفة التعقيم، كما تم متابعة انتظام العمل بالبرامج الفنية والمبادرات الرئاسية، والتأكد من تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وفقًا للمعايير والتعليمات المنظمة.

كما شملت الجولة مراجعة مؤشرات الرعاية الأساسية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة، ومتابعة انتظام العمل داخل مختلف أقسام الوحدة.

وتم خلال المرور رصد عدد من الملاحظات الفنية والإدارية، حيث جرى التشديد على سرعة تلافيها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، مع التأكيد على استمرار المتابعة لضمان الالتزام وتحسين مستوى الأداء.

ويأتي ذلك في إطار حرص مديرية الصحة ببني سويف على رفع كفاءة الخدمات الصحية، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضمان تقديم خدمة صحية لائقة داخل الوحدات الصحية.