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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يلتقي لجنة تقييم المشروعات المُشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بمكتبه، لجنة تقييم المشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة في نسختها الرابعة، والتي تضم ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي والمجلس القومي للمرأة، وذلك في حضور نهى محمد، مُنسق المبادرة بالمحافظة.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ نتائج وجهود أعمال التقييم التي تقوم بها اللجنة للمشروعات المُشاركة من المحافظة، بهدف اختيار أفضلها في الفئات التي تتضمنها المبادرة، للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، حيث أعرب المحافظ عن تقديره لجهود أعضاء اللجنة، مؤكدا أن المحافظة لن تألو جهدًا في تقديم الدعم للمشروعات الفائزة.

وقالت منسق المُبادرة نهى محمد إن المبادرة تقدم لها عدد من المشروعات في مختلف فئاتها وهي: المشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة، ومشروعات حياه كريمة، والشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات الاجتماعية، ومشروعات المرأة.

وأضافت أن اللجنة التنفيذية على المستوى المحلى نفذت خطة متكاملة لتكثيف حملات التوعية على مستوى المحافظة، توضح كيفية التقديم والمشاركة في المبادرة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات للمشاركين وتقديم الدعم الفني لهم.

تضم لجنة التقييم كلا من الدكتور كمال حسن موسى، ووسام عبد الفتاح، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ريهام الدسوقي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ريم القاضي، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والمهندس حاتم أحمد، وزارة الاتصالات، والدكتور حسن محمد، جامعة النهضة ببني سويف، والدكتور بهاء مصطفى، الكلية المصرية التكنولوجية، والدكتور عطفت فرحات، جهاز شئون البيئة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور عادل جودة، معهد النباتات الطبية والعطرية، ووليد صالح، عضو اللجنة ومدير الشئون الإدارية بديوان عام المحافظة.

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