صحة بني سويف: 198 ألف خدمة طبية مجانية منذ انطلاق حملة "100 يوم صحة"

تلقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، تقريراً من مديرية الصحة، حول سير ومستجدات العمل في حملة "100 يوم صحة" التي انطلقت مطلع أغسطس الماضي، لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية "بالمجان" بمراكز ومدن المحافظة ضمن خطة وزارة الصحة، حيث تعد الحملة استكمالاً لسلسلة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وبحسب التقرير، الذي أعده الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة والسكان، تم تقديم 198 ألفًا و957 خدمة طبية للمواطنين المترددين على أماكن تقديم الخدمات بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية والوقائية والعلاجية، وضمان وصولها إلى المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

وشهدت مبادرة دعم صحة المرأة إقبالًا ملحوظًا، حيث استفادت من خدماتها 63 ألفًا و108 مواطنات، فيما قدمت مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي خدماتها لـ 46 ألفًا و795 مواطنًا، بينما استفاد 68 ألفًا و882 مواطنًا من خدمات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

وفي مجال صحة الأطفال، قامت الفرق الطبية بفحص 7 آلاف و58 طفلًا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع، في حين استفاد 3 آلاف و154 مواطنًا من خدمات مبادرة رعاية كبار السن، كما قدمت مبادرة صحة الأم والجنين خدماتها لـ 4 آلاف و255 سيدة حامل، إلى جانب إجراء فحوصات ما قبل الزواج لـ5 آلاف و705 مواطنين.

وتواصل فرق المبادرات الرئاسية جهودها بمختلف أماكن تقديم الخدمة على مستوى محافظة بني سويف، ضمن فعاليات مبادرة «100 يوم صحة»، بما يسهم في إتاحة الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، وتعزيز الكشف المبكر عن الأمراض وعوامل الخطورة، والتدخل في الوقت المناسب، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.